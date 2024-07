Emilie Weisse Circustheater Comes to Kleine Zaal in September

Enter Your Email to Unlock This Article



Een intieme theaterervaring voor baby’s en hun ouders/begeleiders.

De kleintjes maken van heel dichtbij kennis met acrobatiek en jongleren. Er ontstaat een hartverwarmende dialoog tussen de artiesten en hun jonge publiek. Na de voorstelling nodigen de artiesten de kleintjes uit om samen het speelveld te ontdekken.

De voorstelling is bedoeld voor baby’s van 6 tot 18 maanden met hun ouder of begeleider. Om voldoende plek over te houden voor de baby’s is er een beperkt aantal plekken voor volwassenen. Er zijn daarom twee ticketopties: 1 baby met 1 volwassene of 1 baby met 2 volwassenen.



Heb je een tweeling of is er een andere gegronde reden waarom deze opties niet volstaan, kun je contact opnemen met de kassa: kaartverkoop@taqatheaterdevest.nl.



De voorstelling is helaas niet geschikt voor (oudere) broertjes of zusjes die mee willen komen.

