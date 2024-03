Feature: Al Meer Dan 175.000 Verkochte Tickets Voor De Musical MAMMA MIA!

Get Access To Every Broadway Story



In een uitverkocht Wilminktheater in Enschede heeft de cast van MAMMA MIA! gisteravond een Eventim Award ontvangen voor de verkoop van maar liefst 175.000 tickets. Een half jaar na de première blijft de musical een groot succes en zijn veel theaters uitverkocht. MAMMA MIA! maakt sinds deze week ook kans op de VriendenLoterij Publieksprijs, die tijdens het Musical Awards Gala op 24 april wordt uitgereikt. Het publiek kan haar stem op MAMMA MIA! uitbrengen via stemmen.musicalawards.nl.

Het verhaal van Donna en haar dochter Sophie die op zoek gaat naar haar vader blijft onverminderd populair. En de ABBA-hype lijkt niet te stuiten. ‘Het is ongekend,’ laat creatief directeur Hans Cornelissen van De Graaf & Cornelissen Entertainment weten. ‘De grootste reclame die we krijgen, komt van het publiek. De mond-tot-mond reclame is enorm. We zien en horen elke avond het enthousiasme tijdens en na de show. Dat werkt aanstekelijk. En daarom willen we ons publiek bij deze gelegenheid ook bedanken, want 175.000 tickets is zeker iets om dankbaar voor te zijn.’

De musical MAMMA MIA! is in september afgelopen jaar in première gegaan en werd door recensenten en publiek lovend ontvangen. Met hoofdrollen voor Brigitte Heitzer, René van Kooten, Wieneke Remmers, Soraya Gerrits, Carolina Dijkhuizen, Dennis Willekens, Barry Beijer, Samir Hassan en een geweldig ensemble, wordt avond na avond het theater op zijn kop gezet. Door het enorme succes is de tournee verlengd en is de musical MAMMA MIA! de komende maanden ook nog te zien in DeLaMar Amsterdam, in Groningen, Heerlen, Schiedam, Roosendaal, Oss, Dordrecht, Lelystad, Emmen en Den Helder.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.mammamiademusical.nl