Feature: 14 HET THEATERSPEKTAKEL OVER JOHAN CRUIJFF SPEELT SPECIALE VOORSTELLING VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN!

Op woensdag 8 februari is er een speciale voorstelling van 14 het theaterspektakel over Johan Cruijff voor doven en slechthorenden in het AFAS Theater in Leusden. De voorstelling 14, met Tobias Nierop als Johan Cruijff, werd eerder uitgeroepen tot beste originele Nederlandse productie. Kaarten voor deze avond zijn vanaf nu beschikbaar.

Op woensdag 8 februari, 20:00 uur, is het gehele balkon gereserveerd voor doven of slechthorenden. Tijdens deze avond, in samenwerking met AFAS Software, zullen meerdere gebarentolken worden ingezet. Geheel vanuit de gedacht van Cruijff "iedereen moet kunnen meedoen" zijn we blij dat we deze dag een nieuwe groep mensen kennis kunnen laten maken met het verhaal van Johan Cruijff en de bijzondere manier waarop deze icoon in 14 het theaterspektakel tot leven wordt gebracht.

Het verhaal

Cruijff, een eigenwijze, gevoelige Amsterdamse jongen, groeit uit tot een wereldster. Zijn sportcarrière, zijn privéleven, zijn goede maar ook verkeerde keuzes in het leven, én het overlijden van zijn vader, maakten hem tot wie hij was. Het is een aangrijpend verhaal over ambitie, liefde, vriendschap, eenzaamheid en verraad.

Met zang, spoken word, dans, muziek en bijzondere video- en archiefbeelden zien we Cruijff's leven door de ogen van de man zelf. Een geniale voetballer met een uitgesproken mening over alles in het leven. Een man die veel praatte, maar lang niet altijd werd begrepen. 'Maar da's logisch. Want je gaat het pas zien als je het doorhebt. Kortom een magistraal en onvergetelijk avondje Cruijff vol humor, nostalgie en ontroering.

Praktische informatie

Exclusief in het AFAS Theater in Leusden. Kaarten vanaf €29,50 (incl. parkeren en pauzedrankje)

Kaarten voor het balkon met gebarentolken, zonder extra kosten, zijn exclusief te verkrijgen via deze link: www.tickets.ntk.nl/14-080223 voor reguliere kaarten en meer informatie: www.14theaterspektakel.nl. 14 het theaterspektakel over Johan Cruijff is nog te zien tot 25 juni 2023, exclusief in het AFAS Theater, Leusden.