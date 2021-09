BWW Feature: ZODIAC DE MUSICAL VERLENGD TOT JANUARI 2022 at Koepelgevangenis Breda

Breda, 24 september 2021

ZODIAC de musical zal tot 9 januari 2022 te zien zijn in de voormalige koepelgevangenis in Breda. Na de gepresenteerde coronaversoepelingen én de enthousiaste reacties vanuit het publiek en de media is er besloten om met een deels nieuwe cast de musical door te laten spelen tot 9 januari. 'Iedere avond zien en horen we hoe het publiek overweldigd is door het spektakel dat we met ZODIAC de musical op deze iconische plek brengen,' laat producent Peet Nieuwenhuijsen weten. 'Door de innovatieve technieken die we gebruiken, wordt deze voorstelling naar een heel ander niveau getild. Sinds we begin juli in première zijn gegaan, blijft de kaartverkoop stijgen. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en de zaal in de voormalige koepelgevangenis van Breda volledig bezet mag zijn, hebben we besloten om te verlengen.'

Foto credit: Karin Jonkers

Niet alleen het publiek is al maanden enthousiast over de musical. Ook recensies uit de media laten zien dat de musical van een hoog kaliber is. Zo kopte de Volkskrant dat ZODIAC een ambitieus project is in een bijzondere setting, biedt de voorstelling, volgens het NRC, lichtpuntjes in een donker universum en vrijwel alle musicalsites spreken van een visueel spektakel met een actuele boodschap.

Het verhaal

ZODIAC de musical is een episch theaterspektakel dat speelt in het jaar 2031. Onze planeet is er slecht aan toe en het universum heeft de mensheid opgegeven. In de musical wordt Boogschutter naar de aarde gestuurd om de vier elementen, VUUR - AARDE - LUCHT - WATER, terug te vorderen op de mens. Daar aangekomen ziet hij de wereld al snel met andere ogen. Wat volgt, is een verhaal dat barst van de spanning en actualiteit maar ook van humor en romantiek. Bo valt van de ene verwondering in de andere en ontdekt hoe mooi het eigenlijk is om mens te zijn en samen het tij te keren.

Uniek aan deze voorstelling is dat het verhaal zich letterlijk in de lucht afspeelt met 75 drones en prachtige projecties. De ZODIAC (de Dierenriem) bevindt zich immers in het heelal. Door de ronde zaal en enorme hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.

Foto credit: Robin Kamphuis

Nu ZODIAC de musical tot 9 januari 2022 te zien is, heeft dat gevolgen voor de huidige cast. Een deel van de cast zal worden vervangen. Zo neemt Bastiaan Ragas de rol van René van Kooten over. Op 11 oktober vindt de première plaats van deze nieuwe cast.

Meer informatie is te vinden op: www.zodiacdemusical.nl