BWW Feature: YOUTUBER RUTGER VINK GAAT HET THEATER IN at Tour

Rutger Vink, beter bekend als Furtjuh, kondigt vandaag via zijn YouTube-kanaal aan dat hij in februari te zien zal zijn in diverse Nederlandse theaters met zijn eigen theatershow Furtjuh Live 2. De show bevat bekende elementen uit de video's van Furtjuh; zijn leukste liedjes, de grappigste sketches en de spannendste uitdagingen. In 2017 was Rutger de eerste Nederlandse YouTuber met een eigen theatershow. In 2018 volgde er een tour door heel Nederland waar meer dan 10.000 bezoekers op afkwamen.

Vink: "Ik heb na het enorme succes van mijn laatste theatertour 2 jaar de tijd genomen om met een waardig vervolg te komen. Dat ik nu in het Beatrix Theater én Chasse Theater mag staan, is een droom die uitkomt."

Naast Rutger zullen ook andere YouTubers Gewoon Thomas (Thomas van Grinsven), IamTheKnees (Denise van der Kolk) en #WaarisRichard (Richard van Horssen) te zien zijn in de show. Furtjuh Live 2 wordt geproduceerd door Theaterbureau.nl, die onlangs ook de succesvolle tournee van Johnny de Mol heeft gerealiseerd.

Rutger Vink is met zijn YouTube kanaal Furtjuh één van 's Nederlands succesvolste YouTubers. In 2012 begon hij met het maken van video's en vlogs, welke aanvankelijk bedoeld waren als schoolproject. Inmiddels heeft Rutger ruim 650.000 abonnees en zijn de video's meer dan 150 miljoen keer bekeken. Rutger heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder de VEED Award voor Beste Mannelijke YouTuber en Beste Comedy.

Ook is Rutger te zien en te horen in diverse films. Zo speelde hij in de film Elvy's Wereld en sprak hij stemmen in voor de films Finding Dory, Ferdinand en Playmobil: The Movie. Daarnaast is Rutger een graag geziene gast bij diverse TV-programma's. Zo deed hij in 2016 mee met It Takes 2 en in 2019 bij Dancing With The Stars.

Furtjuh Live 2 is in februari 2020 te zien in Oss (try-out), Utrecht en Breda. Tickets zijn vanaf zaterdag 2 november 10:00u verkrijgbaar





Related Articles Shows View More Netherlands Stories