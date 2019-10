BWW Feature: WE WILL ROCK YOU START REPETITIES IN ROME at Tour

PERSBERICHT Haarlem, 23 oktober 2019

WE WILL ROCK YOU START REPETITIES IN ROME

Cast bestaat uit vijf verschillende nationaliteiten

Deze week zijn in Rome de repetities van start gegaan voor de Queen rockmusical WE WILL ROCK YOU. De cast van deze spectaculair nieuwe, volledig Engelstalige versie van WE WILL ROCK YOU,met onder andere Anastacia en Stanley Burleson, bestaat uit vijf verschillende nationaliteiten die allemaal hun sporen verdiend hebben in de internationale musicalwereld. WE WILL ROCK YOU is van 27 november 2019 tot en met 16 februari 2020 te zien in Amsterdam, Den Haag, Hengelo, Groningen, Apeldoorn, Heerlen en Breda. De première van WE WILL ROCK YOU is op vrijdag 6 december 2019 in AFAS Live in Amsterdam.

Producent Marc Muller is in Rome voor de start voor de repetities. "Begin dit jaar hebben we bekend gemaakt een eigen, geheel nieuwe Engelstalige productie van WE WILL ROCK YOU van Queen en Ben Elton in Nederland te presenteren. De kaartverkoop is zo hard gegaan dat we inmiddels ruim 20 extra voorstellingen hebben bijgeboekt om aan de enorme vraag aan kaarten te kunnen voldoen. Ik verheug me er op deze geweldige rockshow straks aan het Nederlandse publiek te kunnen laten zien." Regisseur en medeproducent Massimo Piparo is heel blij dat hij eindelijk aan het repetitieproces kan beginnen. "De voorbereidingen hebben ruim twee jaar geduurd en dan is het heel fijn dat we nu echt kunnen beginnen. We hebben na uitgebreide audities in meerdere landen een geweldige cast kunnen samenstellen en samen met het creatieve team gaan we er een spectaculaire voorstelling van maken die recht doet aan de fantastische muziek van Queen".

De cast van WE WILL ROCK YOU bestaat uit vijf verschillende nationaliteiten. Naast Anastacia (die in Amsterdam, Den Haag en Hengelo de rol van Killer Queen zal spelen) bestaat de cast uit Stanley Burleson (NL) die de rol van Khashoggi speelt, Flavio Gismonidi (IT) en Giorgio Adamo (IT) delen de rol van Galileo en Scaramouche wordt gedeeld door Eleonora Faccini (IT) en Arianna Galetti (IT). Daarnaast speelt Ian Carlyle (GB) de rol van Britt, Lily-Jane Young (GB) de rol van Ozzy en Jeroen Robben (NL) de rol van Buddy. In Groningen, Apeldoorn, Heerlen en Breda wordt de rol van Killer Queen gespeeld door Tia Architto (ZA).

WE WILL ROCK YOU is een futuristisch avontuur met 24 van de grootste hits van de legendarische Britse rockgroep Queen. Het verhaal, dat geschreven werd door Ben Elton, speelt zich af in een tijd waarin live-muziek en muziekinstrumenten verboden zijn. Maar de jeugd rebelleert en strijdt tegen het almachtig bedrijf dat hun leven beheerst en een dieet van digitaal geproduceerde popmuziek voorschrijft. Het verzet groeit!

De muziek van Queen is in Nederland nog altijd razend populair. In de NPO Radio2 Top 2000 van 2018 stonden maar liefst 35 verschillende nummers van Queen, waaronder acht nooit eerder genoteerde nummers. Het nummer 'Bohemian Rhapsody' heeft inmiddels 16 keer de NPO Radio2 Top 2000 lijst aangevoerd en de overige nummers van Queen stegen gemiddeld 234 plaatsen. 'Bohemian Rhapsody' is de meest gestreamde klassieke rocksong aller tijden en meest gestreamde track gemaakt in de 20ste eeuw, met maar liefst 1,6 miljard streams. De hit-film Bohemian Rhapsody, een filmische ode aan Queen en zanger Freddie Mercury die in 1991 aan aids overleed, ontving vier Oscars, waaronder die voor beste acteur voor Rami Malek als Freddie Mercury. De Queen-biopic is de op één na succesvolste film ooit in Nederland en trok de film allen al in Nederland meer dan 2 miljoen bezoekers, bracht ruim 20 miljoen euro op en was de best bezochte film in de Nederlandse bioscopen van 2018.

De originele versie vanWE WILL ROCK YOUging op 12 mei 2002 in het Dominion Theatre in de Londense West End in première en was daar meer dan 4.600 voorstellingen te zien. De rockshow met de muziek van Queen is inmiddels door meer dan 20 miljoen bezoekers op alle zes continenten en in meer dan 28 landen te zien geweest. WE WILL ROCK YOUwordt geproduceerd door TEC Entertainment, in samenwerking met Peeparrow Entertainment.

Speelperiode:

27 november t/m 1 december 2019 Schouwburg Hengelo

4 t/m 8 december 2019 AFAS Live Amsterdam

12 december t/m 12 januari 2020 World Forum Theater Den Haag

15 t/m 19 januari 2020 MartiniPlaza Groningen

23 t/m 26 januari 2020 Theater Orpheus Apeldoorn

29 januari t/m 2 februari 2020 Parkstad Limburg Theaters Heerlen

12 t/m 16 februari 2020 Chassé Theater Breda

Kaarten zijn te koop via de kassa van de theaters en www.wewillrockyoumusical.com





