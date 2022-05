BWW Feature: TWEEDE KLASSIEKE TITEL VAN GOEDEMORGEN THEATERPRODUCTIES NAAR DE THEATERS!

Vanaf oktober 2022 zal de voorstelling Richard III, de grootste slechterik allertijden te zien zijn door heel Nederland. Yamill Jones (Spangas, Trojan Wars) zal in de huid van de koning kruipen. Chava voor in 't Holt (GTST, De hel van '63) speelt Lady Ann en Thijs Miedema (Soldaat van Oranje, BuZa) zal de rol van William Shakespeare op zich nemen.

Goedemorgen Theaterproducties presenteert met Richard III haar tweede klassieke titel voor jongeren vanaf 10 jaar. "Ik kijk er enorm naar uit om weer een bewerking van een beroemd stuk van Shakespeare naar de theaters te brengen. Dit verhaal vol drama is nu verweven met een modern thema als fake news én is verrijkt met een flinke dosis humor. Hiermee kunnen we onze doelgroep laten ervaren dat een toneelklassieker ook actueel kan zijn," aldus producent Fons van Rongen.

Het verhaal

Stel je voor dat de beste schrijver die ooit heeft geleefd een toneelstuk over jou schrijft. Dat is toch fantastisch! Het overkomt koning Richard III. Shakespeare maakt met zijn toneelstuk van Richard de grootste slechterik allertijden, wereldberoemd om zijn slechte daden! Alleen is Richard daar niet zo blij mee, want hij was toch ook best aardig? Het wordt tijd dat hij de schrijver opzoekt: dit moet worden rechtgezet. Maar kan dat zomaar?

"Wat hier stáát! Dat alle honden naar me blaffen als ik ze wil aaien? Totale onzin. Dit is fake news 2.0. 100% supernep," aldus Richard.

In deze snelle bewerking van Richard III (10+) zien we - naast al het verraad om de kroon in handen te krijgen - hoe gevaarlijk woorden kunnen zijn. Zeker als ze zwart op wit staan, want gehaat of geliefd kun je worden in slechts één zin.

Richard III gaat op 13 oktober 2022 in première in Stadstheater de Kom in Nieuwegein.

De volledige speellijst is te vinden op www.goedemorgentheaterproducties.nl