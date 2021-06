BWW Feature: TINA CAST UITGEBREID at Beatrix Theater Utrecht!

De cast van TINA - De Tina Turner musical wordt uitgebreid. De komende maanden zijn Gino Emnes (Ike Turner) en Kristel Constant (Rhonda Graam) te zien in de musical over het leven van Tina Turner. Beiden zijn eerder al te zien geweest in de Duitse versie van TINA in Hamburg.

Gino Emnes | Foto: Roy Beusker.

Het ensemble wordt aangevuld met: Rick McDonald (Phil Spector), Aïcha Gill (cover Zelma/cover GG), Marlon David Henry (Richard Bullock/ cover Ike), Melissa Kanza (swing), Desi van Kessel (swing/cover Zelma/cover GG), Velorisa Yorks (swing) en Andrew Anthonia (swing). Allen zijn reeds begonnen met repeteren en kunnen niet wachten om binnenkort het levensverhaal van Tina Turner voor het publiek te mogen spelen.

Kristel Constant | Foto: Roy Beusker

Veiligheid voorop

Vorige week maakte Stage Entertainment bekend dat TINA vanaf 14 juli 2021 weer te zien is in het Beatrix Theater Utrecht. De veiligheid van het publiek en de medewerkers staat voorop bij de heropening. Er wordt daartoe door Stage Entertainment een uitgebreid coronaprotocol gehanteerd volgens de laatste richtlijnen van de overheid en het RIVM voor zowel voor, als achter de schermen. Het publiek wordt op anderhalve meter, in een beperkte zaalbezetting ontvangen. Zowel de foyers, als de zaal zijn daar volledig op ingericht. Bezoekers worden via speciale ingangen naar binnen gelaten en de horeca in de foyers wordt aangepast.

Over TINA - De Tina Turner Musical

De musical over het leven van de 'Queen of Rock 'n Roll' Tina Turner ging op 9 februari 2020 succesvol in première en kreeg lovende recensies, maar moest in maart alweer de deuren sluiten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Producent Stage Entertainment ziet na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen de mogelijkheid om de musical vanaf 14 juli 2021 weer van start te laten gaan. De Nederlandse productie is de eerste van de vier internationale producties die weer gaat spelen sinds het coronavirus wereldwijd de theaterindustrie stillegde.