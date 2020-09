BWW Feature: TIM AKKERMAN 20 JAAR IN HET VAK at Ode Aan Rockmuziek Met Nieuwe Theatertournee

Ode aan rockmuziek met nieuwe theatertournee

Meer dan twintig jaar geleden stapt muzikant Tim Akkerman in een Haagse rockband, om jaren later via muzikale producties als Tommy -The Who- en The Buddy Holly Story zijn eigen pad te bewandelen. Al eerder stond Akkerman in de theaters met zijn succesvolle shows Anno, The Journey en Tims Secret Sessions. En na een uitverkochte clubtour, kan een akoestisch theatervervolg niet uitblijven. Dit jaar viert hij zijn twintigjarig jubileum met een ode aan de rockmuziek. Met zijn nieuwe theatertournee Tim Akkerman sings The Boss brengt hij een lovend programma rondom zijn grote held Bruce Springsteen. Tim Akkerman speelt samen met zijn band The Ivy League vanaf 28 oktober in de Nederlandse theaters.

Hij steekt het niet onder stoelen of banken: Tim Akkerman is een enorme Bruce Springsteen fan. Zijn songs, zijn prachtige teksten, maar vooral zijn uitmuntende live performance is een grote inspiratiebron voor de Haagse muzikant. In navolging van zijn uitverkochte clubtour, kan een akoestisch theatervervolg niet uitblijven in een setting die The Boss zelf ook verkoos; in New York (Broadway) zocht hij bijna een seizoen lang de intimiteit van het theater op. Met het album `Nebraska' als onuitputtelijke bron van inspiratie zal Tim Akkerman een onvergetelijke avond vullen met een grootse ode aan The Boss.

Toegangskaarten enkel verkrijgbaar via de theaters. Meer informatie over de voorstelling, kaartverkoop en toegangsprijzen op www.timakkerman.nl.

Foto: Iwan de Brabander

