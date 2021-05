BWW Feature: THEATER-STARTUP MAAKT NIEUWE MUSICAL BEFORE AFTER

De culturele sector is zwaar getroffen door Covid-19. Toch zijn er creatives die het heft in eigen handen nemen en denken aan een toekomst vol cultuur. Oatmilk studio, opgericht door producent Niels van Doormalen, maakt nieuwe relevante musicals met jonge creatives. Vanaf november 2022 is de nieuwe musical Before Afterte zien in het hele land. "Een innemende musical die een breed publiek aanspreekt, met ruimte voor artistiek experiment. De voorstelling gaat over jonge dertigers, een generatie die het niet makkelijk heeft." Dankzij het vertrouwen in deze startup van Ruud de Graaf en Impact Entertainment wordt Before After vanaf november 2022 verwacht in de theaters.

Het verhaal

Wanneer Ami en Ben elkaar op een heuvel tegenkomen, herkent zij hem gelijk als haar grote liefde die plots verdween. Hij herkent haar niet. Sterker nog, hij herinnert zich niets meer van voor zijn auto-ongeluk. Niet eens wie hij was. Before After springt heen en weer tussen nu en toen - wat ging er mis tussen hen? En wat als je een tweede kans krijgt? Kun je werkelijk opnieuw beginnen? Before After is een intieme voorstelling vol meeslepende ballads over liefde, identiteit en het doorbreken van patronen. Before After is een hedendaagse musical met invloeden uit singer-song writer materiaal, musical, pop en akoestische folk.

Ontwikkeling

Before After beleeft in november 2022 haar wereldpremière in Nederland. De musical is geschreven door Stuart M. Price (concept, compositie en liedteksten) en Timothy Knapman (script en was tijdens de pandemie als lezing te zien met West End sterren Rosalie Craig en Hadley Fraser. Deze lezing werd genomineerd met een Off-West End award voor beste live-stream musical. Uniek is dat Oatmilk studio de deelnemingsrechten in de productie heeft verworven. Dit houdt in dat in co-creatie met het Britse team het script en de compositie verder worden ontwikkeld. Voor de regie is het jonge Nederlandse talent Loek de Bakker aangetrokken. De Bakker studeerde in 2016 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en is nu werkzaam voor onder anderen Toneelschuur Producties en NTJong. In zijn voorstellingen creëert Loek hyper-esthetische werelden waarin personages op zoek zijn naar houvast, erkenning en verbinding. Met veel compassie en humor onderzoekt hij hoe we worden wie we zijn en hoe we ons verhouden tot de ander. De artistieke visie van Loek is de visie die wereldwijd te zien is als deze musical een internationaal leven krijgt. De Bakker maakt met deze voorstelling zijn debuut als musicalregisseur.

Oatmilk studio

Start-up Oatmilk studio is opgericht door producent Niels van Doormalen, die eerder met steun van de Van den Ende Foundation en een crowdfunding als eerste Nederlander de master 'Producing for Musicaltheatre' volgde in Londen. "Toen ik een jonge millenial een koffie havermelk zag drinken in een koffietentje in Londen, wist ik het: Oatmilk is de naam van dit nieuwe musicalinitiatief. De naam zegt iets over onze thema's, onze makers en het publiek. We maken nieuwe musicals over thema's die nu relevant zijn voor jongeren, we werken met jonge creatieven en we willen ook graag een jonger publiek aanspreken", aldus Niels van Doormalen. Niels werkt samen met een bestuur van ervaren professionals. Als duurzaamheidspartners zijn Moyee Coffee en Oatly aangetrokken. Met Oatmilk zeg je I care, ga je voor een duurzaam alternatief. "Belangrijk vinden we, nu we op een kantelpunt staan in de manier waarop we naar de wereld kijken". Oatmilk werkt met de samenwerkende podia uit de Brainportregio en met broedplaats PLAN-B in Eindhoven.

Praktische informatie

Before After is vanaf najaar 2022 te zien in het theater. De cast wordt dit najaar bekend gemaakt.

Concept, compositie en liedteksten: Stuart M. Price I Script: Timothy Knapman

Regie: Loek de Bakker I Muzikale leiding: Neil Foreman I Producent: Niels van Doormalen