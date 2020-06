BWW Feature: THE MUSICAL GARDEN at Privétuin Antje Monteiro

Antje Monteiro stelt haar privétuin ter beschikking om een intiem musicalconcert te geven en zo via een livestream een unieke sfeer te creëren voor alle liefhebbers van muziek en musical. Naast Romy Monteiro zal Antje zelf uiteraard te horen zijn en nodigt zij collega musicalsterren René van Kooten en Vajèn van den Bosch in haar tuin uit om de avond compleet te maken! Op 17 juli a.s. is deze bijzondere avond, onder leiding van Bernd van den Bos, online te volgen. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.themusicalgarden.nl

Muziek verbindt en vertelt een verhaal! En juist nu we niet naar het theater of naar een concert kunnen, zoeken we naar creatieve mogelijkheden om als zangers te doen wat we het liefste doen, namelijk zingen! En als het even kan voor een zo groot mogelijk publiek! Op deze bijzondere zomeravond geven we vanuit de tuin van Antje Monteiro via een livestream iedereen de unieke mogelijkheid te kijken en luisteren naar all-time musical hits, uitgevoerd in een verrassende versie!

'The Musical Garden' is een uniek nieuw concept, waarbij vier musicalsterren met een akoestische formatie o.l.v. Bernd van den Bos samen een intieme show geven die online bij te wonen is. De artiesten zingen repertoire uit hun 'eigen' musical shows maar ook van én met elkaar! Waardoor het een verfrissende combinatie wordt van zowel 'classics' als nieuw repertoire! Dat wordt gegarandeerd meezingen!

Deze musicalsterren zijn erbij!

Alle zangers van deze avond behoeven eigenlijk geen introductie. Zo trapte Antje Monteiro haar musicalcarrière af als Amneris in Aïda, werd genomineerd voor een musical award en heeft zij afgelopen jaar haar droomrol als Donna succesvol afgesloten in MAMMA MIA!. Romy Monteiro kennen we o.a. als Rachel Marron uit musical The Bodyguard, waarvoor zij een musical award ontving als aanstormend talent, en als host van de jaarlijkse musical Sing-a-long. René van Kooten staat op dit moment in Anastasia en kennen we o.a. uit Les Misérables en Beauty and the Beast. René is acht keer genomineerd voor een musical award en mocht er twee in ontvangst nemen. Vajèn van den Bosch startte haar loopbaan in The sound of Music, ontving een musical award nominatie voor haar rol in Kinky Boots en speelde de hoofdrol in On Your Feet!

The Musical Garden De mooiste akoestische musical hits!

Met: Antje & Romy Monteiro, René van Kooten en Vajèn van den Bosch Onder leiding van: Bernd van den Bos

Datum: 17 juli 2020 Tijd: 20:00 uur - 21:00 uur

Bij te wonen via livestream

Tickets á €8,50 zijn verkrijgbaar via: www.themusicalgarden.nl

Samen muziek maken en luisteren naar de grootste musical hits in een akoestische versie! Een zwoele zomeravond gevuld met muziek met een verhaal. Een unieke avond waar je zeker bij wilt zijn!

Related Articles Shows View More Netherlands Stories