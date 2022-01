BWW Feature: STAGE ENTERTAINMENT OPENT TWEEDE THEATER IN MILAAN - Teatro Lirico!

Stage Entertainment, het grootste internationale musicalproductiebedrijf ter wereld, heeft in Milaan een tweede theater geopend: het 'Teatro Lirico'.

Het theater heeft de beschikking over 1.400 zitplaatsen. Het bedrijf was al actief met het 'Teatro Nazionale' in dezelfde stad. Stage Entertainment is de grootste aanbieder van live entertainment in Italië.

Het Lirico theater werd de afgelopen jaren grondig gerenoveerd, nadat het sinds 1998 in ongebruik raakte. In samenspraak met de stad Milaan investeerde Stage Entertainment in de restauratie van het auditorium, de inrichting van het theater voor en achter de schermen en de technische faciliteiten. Het uitgangspunt hierbij was om het historische karakter van het gebouw te behouden, terwijl het ook werd aangepast aan de eisen van deze tijd.

Door het gevarieerde aanbod aan voorstellingen door de jaren heen wordt het Lirico theater gezien als belangrijk cultureel symbool van de stad. Het theater werd een jaar na de oplevering van het beroemde La Scala geopend in 1779. Sindsdien vonden er belangrijke historische gebeurtenissen plaats, waaronder de première van Donizetti's 'L'elisir d'amore'.

Arthur de Bok, CEO Stage Entertainment: "Ik ben trots op het feit dat we het Lirico theater aan ons netwerk van theaters kunnen toevoegen en het culturele aanbod in Milaan daarmee kunnen verrijken. Het Lirico theater past in onze strategische doelstelling om in de landen waarin we opereren, onze aanwezigheid te vergroten en onze bezoekers een breed aanbod aan live entertainment te bieden."

Matteo Forte, Managing Director Stage Entertainment Italië: "Met de heropening van het Lirico theater geven we een stuk historie terug aan de stad. In lijn met de oorspronkelijke doelstelling van het theater willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en zullen we daartoe een gevarieerd programma aanbieden. Ik vind het fijn dat we daar als Stage Entertainment aan kunnen bijdragen."

Over Stage Entertainment Nederland

Stage Entertainment Nederland is onderdeel van Stage Entertainment, een eersteklas theaterproductiemaatschappij die zich richt op musicaltheater in Europa en op Broadway, New York. Stage Entertainment Nederland produceert jaarlijks verschillende musicaltitels voor de Nederlandse markt, die te zien zijn in het Beatrix Theater in Utrecht, het AFAS Circustheater in Scheveningen en andere theaters door het land. Stage Entertainment brengt bekende titels die door internationale partners en haar creatieve teams zijn ontwikkeld, zoals Disney's Aladdin en The Sound of Music, maar zij brengt ook originele eigen premium content, zoals TINA - De Tina Turner Musical en Hij Gelooft in Mij. Stage Entertainment staat alom bekend om de uitzonderlijke kwaliteit van haar shows en de warme gastvrijheid in haar theaters.