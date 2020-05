BWW Feature: STAGE ENTERTAINMENT HERZIET PROGRAMMERING ALS GEVOLG VAN CORONACRISIS

TINA, ANASTASIA en Lazarus verplaatst naar 2021, Aladdin en Hij Gelooft in Mij uitgesteld.

Vanwege het geringe perspectief op een financieel gezonde heropening van de theaters verwacht Stage Entertainment Nederland zijn voorstellingen tot het voorjaar van 2021 niet te kunnen spelen. Hierdoor ziet de musicalproducent zich genoodzaakt de programmering te herzien. Albert Verlinde, algemeen directeur en producent Stage Entertainment Nederland: "Inmiddels zijn onze theaters drie maanden gesloten en kunnen onze voorstellingen niet gespeeld worden. Een trieste situatie, waaraan helaas voorlopig geen einde lijkt te komen. Sterker nog, het lijkt erop dat onze branche als laatste aan de beurt is, om weer open te kunnen gaan. Die voortdurende onzekerheid heeft de directie van Stage Entertainment Nederland gedwongen deze belangrijke beslissingen op het gebied van de programmering te nemen. Wij doen er alles aan om deze moeilijke en ingrijpende tijd zo goed mogelijk door te komen en daarna sterker terug te komen."

TINA - De Tina Turner Musical en ANASTASIA zullen daardoor dit jaar niet meer te zien zijn. De voorstellingen worden in de loop van 2021, wanneer het weer verantwoord is om voorstellingen voor een groep groter dan 100 personen te spelen, hervat. De reeds vervallen tour van de musical Lazarus, die tot en met 31 mei langs Heerlen, Rotterdam en Groningen zou gaan, wordt ingepland en hervat zodra er meer perspectief wordt geboden vanuit de overheid. Bezoekers die voor deze drie voorstellingen tickets hebben geboekt, krijgen een speciale voucher, waarmee zij kosteloos hun tickets kunnen omboeken naar een datum naar keuze. De première van Aladdin, die gepland stond voor het najaar van 2020, wordt een jaar uitgesteld en zal op zijn vroegst vanaf het najaar 2021 in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien zijn. De tournee van Hij Gelooft in Mij wordt ook een jaar uitgesteld, naar begin 2022. De herziene programmering gaat uit van een geleidelijke opening van de shows en theaters, zodat het publiek weer langzaam opgebouwd wordt.

