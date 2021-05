BWW Feature: REPETITIES MUSICALKLASSIEKER THE SOUND OF MUSIC BEGONNEN!

Foto: Roy Beusker

Vandaag zijn de repetities voor The Sound of Music van start gegaan. Het creatieve team van producent Stage Entertainment, onder leiding van Carline Brouwer (regie) en Stanley Burleson (choreografie), en de cast gaan de komende vijf weken coronaproof repeteren om het verhaal van hoop, kleur en vrolijkheid op 30 juni te kunnen spelen in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Vanaf augustus volgt een tournee langs de grote theaters van Nederland.

De vraag naar kaarten voor de musicalklassieker is groot. De theaters in Emmen en Eindhoven zijn reeds uitverkocht. Er wordt door producent Stage Entertainment een uitgebreid coronaprotocol gehanteerd ‒ volgens de laatste richtlijnen van de overheid en het RIVM voor zowel vóór als achter de schermen ‒ om het voor iedereen veilig te laten zijn.

Naast Nandi van Beurden (Maria), Stefan Rokebrand (kapitein Von Trapp), Francis van Broekhuizen (moeder overste), William Spaaij (oom Max), Belinda van der Stoep (barones Elsa Schraeder), Jimi Hendrikse (Rolf) en Esmee Mardjan (Liesl), is ook het ensemble bekendgemaakt. De gehele cast werd vanochtend, tijdens de eerste repetitiedag, getrakteerd op een typisch Oostenrijkse Apfelstrudel.

"Vandaag zijn we voor het eerst met de gehele cast bij elkaar", vertelt Nandi van Beurden, die Maria speelt. "Iedereen is dolenthousiast, als koeien die voor het eerst na maanden op stal te hebben gestaan weer de wei in mogen! En dat geldt ook voor het publiek. We willen allemaal zó graag naar het theater."

Het ensemble van The Sound of Music bestaat uit: Saskia Schäfer, Armand Pol, Eva Berhitu, Thom Koolen, Darcey Roosenboom, Fleur Alders, Isaura Kuyt, Kees Nieboer, Roman van der Werff, Kilke John, Anne-Claire Smorenburg, Hayo de Kruijf, Sandra Jonkman, Aimée de Pater, Bridget Looijmans, Wesley Florijn, Natascha Molly, Frank Beurskens, Lena Stallinga, Paul Walthaus, Kim Reizevoort, Kay Heijnen en Froukje Zuidema.

The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van moeder overste om als gouvernante te werken bij de familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien. Een voorstelling waarbij het publiek kan genieten van bekende nummers als Edelweiss, Do-re-mi en My Favourite Things. The Sound of Music is het grootste succes van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, en wordt sinds 1959 in theaters over de hele wereld gespeeld. De gelijknamige film uit 1965 met Julie Andrews en de recent overleden Christopher Plummer is een van de succesvolste films aller tijden.