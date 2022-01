BWW Feature: PUBLIEK IN THEATERS OP 1,5 METER IS IN FEITE EEN VERLENGING VAN DE LOCKDOWN!

Walter Drenth, Managing Director Stage Entertainment Nederland:

"Gisteren waren wij in de veronderstelling, dat de versoepelingen van de coronamaatregelen zouden betekenen, dat theaters weer open zouden kunnen met een maximale zaalbezetting van 1.250 bezoekers. Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers op 1,5 meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen van 20-30% en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend. Deze 'versoepeling' brengt ons geen stap verder en betekent in feite een verlenging van de lockdown. Zoals vaker benoemd en bewezen, is het theater veilig te bezoeken. Er is een strenge handhaving op QR-codes in combinatie met ID-bewijs, bezoekers worden geplaceerd, er is uitstekende ventilatie en voldoende ruimte om afstand te houden. We hopen dat het kabinet dit ook inziet en alsnog afziet van de 1,5 meter regel, zodat we met reële voorwaarden onze voorstellingen kunnen spelen."