BWW Feature: POCKETOPERA LA TRAVIATA: STERVEN AAN JE DIEPSTE WENS at Violetta Is In Het Concept Van Regisseur Dorike Van Genderen Een Trans Vrouw!

Van 5 november - 9 december 2021 toeren wij met de nieuwe pocketopera La traviata door Nederland. In de bewerking van regisseur Dorike van Genderen is Violetta een trans vrouw. Het concept is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Lili Elbe (1882 - 1931), die als een van de eersten geslachtsveranderende operaties onderging en daar uiteindelijk aan stierf.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Alistair Digges en de hoofdrollen worden gezongen door sopraan Aylin Sezer, tenor Jose Semerilla Romero en bariton Aleš Jenis.

Speeldata: Zwolle (5+7 nov), Cuijk (11 nov), Amsterdam (13 + 14 nov), Enschede (18 nov), Zeist (20 nov), Gouda (24 nov), Zutphen (30 nov), Haarlem (3 dec), Rotterdam (7 dec), Leiden (9 dec).

Info: https://reisopera.nl/programma/la-traviata-pocketopera

Het concept

Net als in Giuseppe Verdi's oorspronkelijke opera uit 1853 staat een vrouw centraal die door haar omgeving niet wordt geaccepteerd, die verstoten wordt. In Verdi's tijd was Violetta een prostituee. In deze versie is Violetta een trans vrouw - een man die van binnen vrouw is. Hoe kun je dan toch jezelf zijn? En hoe word je wie je werkelijk bent?

'La traviata' betekent letterlijk 'de dolende'

We volgen de innerlijke zoektocht en de strijd tegen maatschappelijke vooroordelen van hoofdpersoon Violetta Valéry. Bijzonder is dat dit niet slechts een ingekorte versie van de bekende opera is, maar dat regisseur Dorike van Genderen een nieuw verhaal heeft gecreëerd rond de figuur van Violetta.

Lili Elbe als inspiratie

In deze productie is zij een trans vrouw - geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Lili Elbe (geboren als Einar Wegener), een van de eerste mannen die in de jaren '30 geslachtsveranderende operaties onderging. Waar Violetta in Verdi's tijd door schaamte en vooroordelen omgeven was omdat zij een 'courtisane' was, valt Violetta in deze productie ten prooi aan hetzelfde gevoel van schaamte en maatschappelijke afwijzing omdat ze zich gevangen voelt in een verkeerd lichaam. Beide Violetta's zoeken bevrijding, de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn en vinden die verlossing uiteindelijk.

Het verhaal

We maken kennis met Orlando/Violetta (nog in mannengedaante) en zijn vrouw Annina. Op een feest maakt Violetta kennis met de aantrekkelijk Alfredo Germont, die al maanden heimelijk verliefd is op Violetta. Violetta is erg gecharmeerd van Alfredo, maar wijst een relatie in eerste instantie af omdat hij zijn transitie naar vrouw nog niet afgerond heeft. Toch vallen Violetta en Alfredo uiteindelijk voor elkaar.

Alfredo's vader, Giorgio Germont, keurt de relatie echter wel af. Hij is bang dat zijn dochter Elba hierdoor geen goed huwelijk kan sluiten en vraagt Violetta om te breken met Alfredo.

Violetta is geraakt door de onschuld van de jonge Elba, stemt toe en beëindigt haar relatie met Alfredo. Deze is hier woedend over en neemt wraak door Violetta te 'outen'.

Rond het ziekbed van Violetta verzamelen zich alle personages in haar leven. Violetta weet dat ze stervende is, maar ze is niet bedroefd. Ze is nu immers wie ze al die jaren al werkelijk was.

'La traviata is ervoor gemaakt'

Misschien is het dankzij Verdi's drang om de boel op scherp te zetten. Feit is, volgens regisseur Dorike van Genderen, dat de opera La traviata gemáákt lijkt voor het transgender drama dat haar voor ogen staat. Het verhaal van Violetta als vrouw met een transitiegeschiedenis is voor iedereen

herkenbaar, gelooft Van Genderen. "Op onze eigen manier zoeken we allemaal naar liefde en acceptatie."

Regisseur Dorike van Genderen en muzikaal leider Alistair Digges vertellen meer over de productie in deze mini-documentaire: https://youtu.be/sjYYs2Eb6jk

Team

Muzikale leiding Alistair Digges

Regie Dorike van Genderen

Decor- en

kostuumontwerp Julie Weideli

Lichtontwerp Tim van 't Hof

Dramaturgie Karim Ameur

Cast

Orlando/Violetta Valéry Aylin Sezer

Alfredo Germont José Simerilla Romero

Giorgio Germont Aleš Jenis

Annina Valéry Liza Lozica Vjera

Dottore Grenvil Alexander de Jong

Elba Germont Sarah Konig

Elba Germont Zoë 't Hooft

Fluit Imre Rolleman

Klarinet Jules Baeten

Viool Sergei Bolotnyy

Viool Arthur Ornée

Altviool Ekaterina Degtiareva

Fagot Pedro Méndez

Cello Jan Ype Nota

Contrabas Finne van der Maar

De productie wordt gezongen in het Italiaans en is voorzien van Nederlandse en Engelse boventitels.

De voorstelling duurt ca. 90 minuten zonder pauze.

Pocketversie en bewerking van de opera (1853) van Giuseppe Verdi. Het libretto van Francesco Maria Piave is gebaseerd op de roman La dame aux camélias uit 1848 van Alexandre Dumas. Met medewerking van musici van het Noord Nederlands Orkest.

Reisopera Concept Challenge

Deze opera is de tweede productie in de serie Reisopera Concept Challenge. De eerste productie in dit meerjarig talentprogramma was de pocketopera Jevgeni Onjegin (november/december 2019).