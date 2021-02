BWW Feature: OPUSONE BRENGT MUSICAL SPRING AWAKENING NAAR DELAMAR WEST

Amsterdam, 16 februari 2021

OpusOne brengt musical Spring Awakening naar DeLaMar West

Tien rollen beschikbaar voor afgestudeerden en stagiairs van musical vakopleidingen

OpusOne is verheugd te melden dat Spring Awakening na tien jaar weer terug naar Nederland komt. De voorstelling zal naar verwachting komend voorjaar 20 keer te zien zijn in DeLaMar West: een gloednieuwe culturele hotspot in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, waar de ontwikkeling van eigentijdse musicals met nieuwe talenten centraal staat. Overige partners zijn de musical vakopleidingen Codarts Rotterdam en de Fontys Academie te Tilburg. Deze nieuwe OpusOne productie wordt geregisseerd door Koen Van Dijk, de vertaling is van Daniël Cohen. Net als voorgaande OpusOne producties vormt deze serie de opmaat tot een landelijke tournee die in een later seizoen zal worden gerealiseerd.

Maarten Voogel, creatief producent van OpusOne, heeft geconstateerd dat een gezond perspectief op een kansrijke start van een beroepspraktijk van pas afgestudeerden en stagiairs na bijna een vol jaar coronacrisis, nagenoeg is verdampt: "Ik zie in mijn directe omgeving dat musicalproducties die het lopende seizoen zouden spelen, zijn doorgeschoven naar een later seizoen of zijn afgelast. Een lichting van aankomende musicalacteurs dreigt volledig tussen wal en schip te raken en stageplaatsen zijn er nu nauwelijks. Spring Awakening telt -naast twee rollen voor ervaren acteurs- tien rollen die expliciet door jonge musicalacteurs moeten worden uitgevoerd. Een uitgelezen mogelijkheid om een substantieel aantal afgestudeerden van de lichting 2020 en stagiairs uit het huidige schooljaar werk- en praktijkervaring op te laten doen."

Spring Awakening is een van oorsprong Amerikaanse musical uit 2006, gebaseerd op het toneelstuk Frühlings Erwachen (Voorjaarsontwaken) in 1891 geschreven door Frank Wedekind. Het toneelstuk was destijds controversieel door uitgesproken thema's te behandelen waar jongeren toen mee worstelden. Die thematiek sluit naadloos aan bij de problemen die jongeren nu in coronatijd ervaren en waar uitzichtloosheid en gebrek aan perspectief leiden tot een ongekend hoog aantal burn-outs bij adolescenten. De oorspronkelijke Broadway productie ontving elf Tony Award-nominaties, waarvan er acht werden verzilverd, waaronder die voor Beste Musical, Regie, Scenario, Muziek en Mannelijke Hoofdrol.

Audities voor deze productie zullen snel worden uitgeschreven. OpusOne en DeLaMar West volgen nauwgezet de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de routekaart voor heropening culturele instellingen en zullen wanneer er zicht is op een reële speelkans de voorstelling via hun eigen kanalen aankondigen.

Voor toekomstige kaartverkoop en meer informatie: www.opusone.nl