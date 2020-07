BWW Feature: NIEUWE FAMILIEMUSICAL JUNGLEBOEK VAN THEATER TERRA KOMEND SEIZOEN TE ZIEN at National Tour The Netherlands & Belgium

Nieuwe familiemusical JungleBoek van Theater Terra komend seizoen te zien

Theater Terra, bekend van onder andere De Kleine Zeemeermin, Aladdin, Kikker en Peter Pan, brengt komend seizoen JungleBoek naar de Nederlandse en Vlaamse theaters. Deze compleet nieuwe familiemusical naar op het beroemde verhaal van Kipling, is vanaf januari 2021 te zien.

Het jongetje Mowgli groeit midden in de jungle van India op bij een familie van wolven. Met zijn vrienden Baloe de beer en Baghiera de panter beleeft hij iedere dag avonturen in de wirwar van tropische bomen en planten. Hij leert jagen en de taal van de dieren spreken. Dan verschijnt Shier de tijger, die Mowgli probeert weg te krijgen bij de dieren. Mowgli voelt zich niet meer thuis in de jungle. Hij groeit op en ontdekt dat hij zijn plaats in moet nemen tussen de mensen. Maar niet voordat hij voor eens en voor altijd uitmaakt wie de ware koning van de jungle is!

De kaartverkoop voor JungleBoek start aan het einde van de zomer bij de Nederlandse en Vlaamse theaters. Kijk voor meer informatie op www.theaterterra.nl.

De Spelers & Makers van JungleBoek

Spelers: Wesley de Ridder, Anne de Blok, Sjors Arts en Jerre van Anholt | Naar het beroemde sprookje van: Kipling | Script & liedteksten: Marc Veerkamp | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Decor- en kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Lichtontwerp: Bart van den Heuvel | Productieleider: Eline Voorn | Producent: Michiel Morssinkhof

Related Articles Shows View More Netherlands Stories