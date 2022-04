BWW Feature: NIEUW SOORT THEATER ZET VOET OP NEDERLANDSE BODEM!

Vanavond gaat de theatervoorstelling Hotel Wonderland in première, de eerste grootschalige immersive theatervoorstelling van Nederland, ook wel 'onderdompeltheater' genoemd. Deze vorm van theater kent al succesvolle producties in New York (Sleep no More) en Londen en wordt gekenmerkt doordat er geen onderscheid is tussen zaal en podium. Bezoekers lopen rond door het decor en ontdekken zo de verschillende karakters en verhalen.

Hotel Wonderland is een primeur in het Nederlandse theater. Nog niet eerder werd een immersive theaterproductie van deze omvang vertoond. In een omgebouwde fabrieksruimte nabij Amsterdam lopen bezoekers letterlijk tussen de acteurs rond, in een wonderlijke wereld zo groot als een voetbalveld. Hierdoor maken bezoekers het verhaal van heel dichtbij mee, en is de ervaring voor iedere bezoeker uniek.

36 uur script op één avond

"Tijdens een avond wordt er zo'n 36 uur aan script gespeeld" aldus Tristan Hupe-Guimarães, co-founder en artistiek leider. "Op het moment dat jij vol aandacht naar een acteur staat te luisteren, spelen er op verschillende plekken in het theater andere scènes af. Naar schatting krijg je als bezoeker 10% mee van wat er op een avond gebeurt. Bij immersive theater is dat niet erg, integendeel: dat hoort erbij. Wanneer je gewend bent om naar theater te gaan waarbij je in een stoel zit en naar een podium kijkt, kan het best even wennen zijn in Hotel Wonderland. Bij ons ga je vrij rondlopen, onderzoeken, en uitproberen. Of gewoon toekijken, dat bepaal je helemaal zelf. In de Verenigde Staten en Groot Brittannië heeft immersive theater zich al bewezen, wij zijn ervan overtuigd dat Nederland er ook klaar voor is. "

Internationale cast naar Nederland

De cast van Hotel Wonderland is een samenstelling van internationale en Nederlandse acteurs. Hupe-Guimarães: "We zijn enorm trots dat we nationale en internationale kwaliteit naar Hotel Wonderland hebben weten te krijgen. Onder hen The Sopranos-actrice Ginger Kearns, die vorig jaar nog in Murderville te zien was en eerder in de hitserie The Sopranos. Ook Shakespeare- en Law & Order acteur Louis Butelli is in Hotel Wonderland te zien. Regisseur Kelly Bartnik is afkomstig van Sleep no More in New York, wat wordt gezien als de bakermat van immersive theater." Daarnaast spelen onder andere West End ster Sanne Den Besten (Les Miserables, Mamma Mia), Tamara Markus (Internationaal Danstheater) en Mylene d'Anjou (GTST en Komt een man bij de dokter) in de cast.

Het verhaal in Hotel Wonderland draait om de twaalf bewoners, die daar zijn omdat ze op een kruispunt in hun leven staan. Eerst staat de tijd stil, maar zodra deze weer gaat lopen zoeken ze elkaar en het publiek op om hun keuze te maken.

Het theater is het gehele jaar geopend op vrijdag, zaterdag en zondag. Meer informatie en kaarten via www.hotelwonderland.nl