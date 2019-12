BWW Feature: NA HET OVERWELDIGENDE SUCCES VAN DIT JAAR DE AVOND VAN DE FILMMUZIEK OOK IN 2020 at Ziggodome

Volgend jaar op 9 oktober 2020 vindt in Ziggo Dome Amsterdam voor de zevende keer De Avond van de Filmmuziek plaats. Het wereldberoemde Metropole Orkest, onder leiding van de befaamde dirigent Jules Buckley, speelt de prachtigste filmmuziek van componisten als Hans Zimmer, Ennio Morricone en John Williams. De presentatie zal in handen zijn van contrabassist en Maestrojurylid Dominic Seldis.

Vijf jaar lang is De Avond van de Filmmuziek te zien geweest in het Amsterdamse Concertgebouw. Door het enorme succes is afgelopen jaar gekozen voor Ziggo Dome Amsterdam, waar duizenden muziek- en filmliefhebbers op afkwamen. Producent PilotStudio is dan ook trots bekend te maken dat deze unieke avond opnieuw in Ziggo Dome wordt georganiseerd.

Presentator Dominic Seldis, die de afgelopen jaren enorm betrokken is geweest bij De Avond van de Filmmuziek, verheugt zich op de komende editie. 'Er gaat niets boven het gevoel dat je krijgt wanneer je naar prachtige filmmuziek luistert,' vertelt Dominic. 'De muziek is zo geschreven dat het je emoties aanwakkert en dat je meevoelt met wat je op het scherm ziet. Maar wat echt verbazingwekkend is, is dat fantastische filmmuziek ook haar kracht behoudt zonder dat je naar de film kijkt. Laat staan als deze muziek door het beste orkest van de wereld wordt gespeeld en het publiek de beelden op een groot scherm ziet. Een oor- en oogstrelende avond. Dat is De Avond van de Filmmuziek.' Dominic zal deze avond verschillende gasten ontvangen. Deze namen worden op een later moment bekend gemaakt. Meer informatie en kaartverkoop:

De Avond van de Filmmuziek vindt plaats op 9 oktober 2020 in Ziggo Dome Amsterdam.

Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl of www.avondvandefilmmuziek.nl





