BWW Feature: MUSICAL OVER HUGO DE GROOT IN DE MAAK

Met Musical Award winnaar Dominique de Bont

Exact 400 jaar na de ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein zal in maart 2021 Hugo de Groot, de musical in première gaan. Goedemorgen Theaterproducties brengt deze nieuwe Nederlandse musical exclusief in Schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem, de stad waar De Groot uit zijn beroemde boekenkist stapte. Eén van de hoofrollen is weggelegd voor Dominique de Bont die vorig jaar de Musical Award voor Aanstormend Talent won. De musical is van 11 t/m 22 maart 2021 te zien in Schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem.

Het verhaal van Hugo de Groot en zijn ontsnapping staat in de canon van de Nederlandse geschiedenis, maar het feit dat hij zoveel heeft betekend voor ons land is veel minder bekend. "Hugo de Groot is altijd bezig geweest met verdraagzaamheid, vrijheid, luisteren naar de ander. Hele actuele en universele thema's waar hij in de zeventiende eeuw echt mee vooruit liep op zijn tijdgenoten", aldus producent Fons van Rongen. "Het feit dat hij het gevoel heeft gehad niet goed gehoord te zijn tijdens zijn leven maakt zijn nalatenschap alleen maar mooier. Nu begrijpen we wat hij bedoelde, maar wat laten wíj na?"

Dominique de Bont zal één van de hoofdrollen op zich nemen. De Bont won vorig jaar de Musical Award voor Aanstormend Talent voor haar rol als Tiener Alison in de musical Fun Home. In Hugo de Groot, de musical is ze te zien als Elsje van Houweningen, de dienstmeid van De Groot die tijdens de beroemde ontsnapping uit Slot Loevestein met de kist is meegereisd naar Gorinchem.

De productie, waarvan de eigentijdse pop/rockmuziek wordt geschreven door componist Helmer Kant, gaat op 11 maart 2021 in première. Op 22 maart 2021 vindt de feestelijke voorstelling, exact 400 jaar nadat Hugo de Groot zijn vrijheid vond in Gorinchem, plaats.

Voor meer informatie www.goedemorgentheaterproducties.nl.

