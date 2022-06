BWW Feature: MUSICAL AUTUMN NIGHTS KOMEND THEATERSEIZOEN ALS TOURNEE IN DE NEDERLANDSE THEATERS!

Aan het begin van komend theaterseizoen zal de productie Musical Autumn Nights te zien zijn in slechts zes Nederlandse theaters. Per voorstelling zullen vijf solisten, in wisselende bezetting, te zien zijn. Hierdoor is elke show anders en dus per theater uniek. De productie zal in september en oktober te zien zijn in Roosendaal, Den Haag, Spijkenisse, Veldhoven, Goes en Uden. De kaartverkoop voor alle voorstellingen van de Musical Autumn Nights is inmiddels van start gegaan via https://linktr.ee/musicalautumnnights.

De line up per voorstelling bestaat uit vijf solisten. De volgende artiesten zullen in wisselende bezetting tijdens de voorstellingen te zien zijn: Keoma Aidhen, Elindo Avastia, Annefleur van den Berg, Yoran de Bont, Nigel Brown, April Darby, Esmée Dekker, Jolijn Henneman, Channah Hewitt, René van Kooten, Jeroen Robben, David van den Tempel, Tessa Sunniva van Tol en Linda Verstraten. Daarnaast kent de productie een live band, tevens in wisselende bezetting. De live band staat onder leiding van Bernd van den Bos/ Rosite van der Woude (piano), Richard Veltman/ Koen van Velzen (drums), Marco Dirne/ Jolle Mooren/ Richard Zoer (bas).

Het theaterconcert Musical Autumn Nights wordt geproduceerd door Nathan Markuszower, "Ik ben enorm vereerd en trots om dit seizoen zo een mooie tournee te mogen produceren. De Musical Autumn Nights is een unieke kans om van dichtbij te genieten van onvergetelijke musical songs, gezongen door een selectie aan topsolisten. In een gloednieuw, intiem theaterconcert brengen zij de mooiste musicalhits ten gehore. Ik ben ervan overtuigd dat de veelzijdige topcast het publiek een fantastische avond uit gaat bezorgen"

De grootste hits uit onder andere The Phantom of The Opera, Les Misérables, Wicked, Aida, The Greatest Showman, Aladdin, The Lion King en Hamilton komen voorbij. Ook het Nederlandse repertoire uit o.a. Soldaat van Oranje, Joe en Petticoat zal de revue passeren. Uiteraard mogen swingende jukebox-musicals als TINA, Mamma Mia! en Jersey Boys niet ontbreken.

De Musical Autumn Nights zijn vanaf september 2022 exclusief te zien in zes theaters in Nederland: De Kring, Roosendaal (3 september), Zuiderparktheater, Den Haag (18 september), De Stoep, Spijkenisse (22 september), De Schalm, Veldhoven (28 september), De Mythe, Goes (8 oktober) en De Markant, Uden (19 oktober). Meer informatie: https://linktr.ee/musicalautumnnights.

!