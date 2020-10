BWW Feature: MURDER BALLAD: Decor musical Murder Ballad bevat meerdere wereldprimeurs!

Decor musical Murder Ballad bevat meerdere wereldprimeurs!

Het decor van de Off-Broadway hit 'Murder Ballad' bevat meerdere wereldprimeurs. De tour van de musical met Vajèn van den Bosch, Buddy Vedder, Cystine Carreon en Jonathan Demoor is afgelopen donderdag van start gegaan. Vandaag maakt producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties de primeurs bekend.

Het grootste gedeelte van het decor bestaat uit een barcode van maar liefst 11,5 meter breed en 5 meter hoog. De barcode bestaat uit meer dan 200 meter elastiek in 7 verschillende maten en is hiermee de eerste elastieken barcode ter wereld. Het betreft ook de eerste barcode ter wereld waar men doorheen kan lopen. Ten opzichte van oorspronkelijke barcodes is decorontwerpster Marjolein Ettema anders ter werk gegaan, normaliter bepalen de zwarte lijnen de barcode maar in dit geval is gekozen om de witte lijnen bepalend te maken.

De bezoekers van de musical wacht nog een aangename verrassing. De bezoekers die in het bezit zijn van een iPhone, worden van te voren in het theater geïnformeerd welke app zij kunnen downloaden. Wanneer men het decor (lees: de barcode) scant komt direct terecht via Google op de pagina met de laatste informatie en nieuws over de musical 'Murder Ballad'.

''Ik ben onwijs trots op het decorontwerp. Het besluit om deze musical naar Nederland te halen moest in enkele dagen gebeuren, evenals het bepalen van het creatieve team waar decorontwerpster Marjolein Ettema deel van uitmaakt. Ik vind het spreken van vakmanschap van Ettema wanneer dit de uitkomst is van een decorontwerp wat in een relatief korte tijd ontworpen diende te worden. Ze heeft een decor weten te maken waarbij we tijdens de voorstelling veel gebruik van maken en tegelijkertijd een dubbele én moderne betekenis heeft door het echt te kunnen scannen. De bezoekers die i.v.m. de Coronamaatregelen in enkele zalen vroegtijdig plaats dienen te nemen, hoeven nu niet voor niets te wachten en hebben hierdoor leesvoer!'' aldus producent Giovanni Sturkenboom.

Eerder kondigde de producent al extra shows aan door een succesvolle kaartverkoop. De musical is tot en met 20 december zo'n 100 keer te zien door heel Nederland.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.stentproducties.nl

