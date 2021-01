BWW Feature: MIJN WOORDEN ALS DE ZEE EERSTE SINGLE UIT HUGO DE GROOT, DE MUSICAL

Utrecht, 11 januari 2021

Vanaf vandaag is Mijn woorden als de zee, het eerste nummer uit Hugo de Groot, de musical te beluisteren via de bekende streamingdiensten. Hoofdrolspeler Lars Mak zong dit nummer speciaal in om het publiek kennis te laten maken met de muziek uit deze nieuwe Nederlandse musical. Producent Fons van Rongen: 'We maken een originele productie waardoor we vaak de vraag kregen wat voor soort muziek er in de voorstelling zit. Om daar antwoord op te geven brengen we nu met grote trots dit nummer uit.' In totaal zal de musical 13 originele nummers bevatten gecomponeerd door Helmer Kant.

Hugo de Groot - de musical vertelt het verhaal van één van de grootste denkers die ons land ooit gekend heeft. Hij heeft gestreden voor verdraagzaamheid en vrijheid, thema's die relevanter zijn dan ooit. Dit terwijl men hem enkel herinnerd aan zijn ontsnapping uit Slot Loevestein in de boekenkist.

De première vindt plaats op 11 maart 2021 en de feestelijke laatste voorstelling op 22 maart 2021, de dag waarop Hugo de Groot exact 400 jaar geleden zijn vrijheid terugvond in Gorinchem. Kaarten voor de voorstelling, die slechts twee weken te zien is, zijn te bestellen via www.goedemorgentheaterproducties.nl.

Mijn woorden als de zee is te beluisteren via Spotify en Apple Music.