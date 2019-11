BWW Feature: MAMMA MIA! at Beatrix Theater Utrecht: 400 kaarten cadeau aan bezoekers Jaarbeursplein!

Utrecht, 5 november 2019



MAMMA MIA! viert 400ste voorstelling

400 kaarten cadeau aan bezoekers Jaarbeursplein

Dit weekend is het feest in het Beatrix Theater in Utrecht! De cast van MAMMA MIA! beleeft dan haar 400stevoorstelling. Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, doet Stage Entertainment maar liefst 400 kaarten cadeau voor deze jubileumvoorstelling. Op vrijdag 8 november vanaf 18:00 uur zal de cast van MAMMA MIA! op het Jaarbeursplein in Utrecht 400 kaarten cadeau geven aan voorbijgangers. Diezelfde avond staan de gelukkigen te swingen bij de 400ste voorstelling van MAMMA MIA!

MAMMA MIA! is een musical met nummers van de wereldberoemde Zweedse band ABBA. De hoofdrollen in de nieuwe versie zijn weggelegd voor Antje Monteiro, Jolijn Henneman, Soy Kroon, Dieter Troubleyn, Zjon Smaal en Emiel de Jong. Eerder werd bekendgemaakt dat de voorstelling al meer dan 450.000 tickets heeft verkocht. Ondanks het grote succes is de voorstelling nog slechts twee maanden te zien in Nederland. De opvolger van MAMMA MIA! staat namelijk al klaar. Vanaf februari is TINA - De Tina Turner Musical in het Beatrix Theater Utrecht te zien.

Het verhaal

Een komisch liefdesverhaal over alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie. Sophie staat op het punt te trouwen terwijl haar moeder met haar bruisende verleden wordt geconfronteerd door een ontmoeting met drie voormalige liefdes. Sophie die op haar bruiloft door haar echte vader wil worden weggegeven, probeert uit de vinden wie van de drie mannen dat is. Donna's beste vriendinnen van vroeger komen voor de bruiloft naar het eiland om herinneringen op te halen aan hun tijd als het zangtrio Donna and the Dynamo's. Met ABBA's bekende hits als; 'Dancing Queen', 'Knowing Me, Knowing You', 'Super Trouper' en uiteraard 'Mamma Mia'.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.mammamia.nl.





