BWW Feature: MAAKERS GEZOCHT VOOR TRISTAN EN ISOLDE: ALS LIEFDE GEVAARLIJK WORDT!

Nederlandse Reisopera en Theatermakerij Enschede zoeken jonge acteurs, zangers, muzikanten en andere creatievelingen voor nieuwe productie Tristan en Isolde

Jongeren in Oost-Nederland die van muziektheater houden opgelet! De Maakers zijn op zoek naar acteurs, zangers, muzikanten en andere creatievelingen (leeftijd 15-25 jaar) voor hun tweede voorstelling Tristan en Isolde: Als liefde gevaarlijk wordt. Na het succes van de vorige editie waarbij De Maakers de Orpheus-mythe aandeden gaat een groep van twintig jongeren wederom aan de slag om tijdens een intensief proces van een half jaar zelf een eigentijdse voorstelling te maken gebaseerd op Wagners operaklassieker over verboden liefde. Dat doen ze onder professionele begeleiding van onder meer tekstschrijver Jibbe Willems en componist Thijs Borsten; de regie ligt in handen van Karine Roldaan en Robert Baarda.

Op zaterdag 21 november is er van 13.00 - 14.00 uur een gratis online workshop voor jongeren die vragen hebben aan regisseur Karine Roldaan. Aanmelden kan via info@demaakers.nl.

Jongeren kunnen zich nu al meteen aanmelden voor de auditie dag op 29 november via info@demaakers.nl. Deelname aan het Maakers-traject kost €175 - (deelnemers Theatermakerij) of €275, - (niet-deelnemers Theatermakerij).



De Maakers

De Maakers is een samenwerkingsproject tussen de Theatermakerij en de Nederlandse Reisopera, beide gevestigd in Enschede. De muziektheatergroep wisselt jaarlijks van samenstelling. Bij de keuze van de voorstelling wordt uitgegaan van de thematiek van een opera die de Reisopera programmeert: in seizoen 2020/21 is dit Wagners Tristan und Isolde. In verband met de coronapandemie kan de operaproductie van de Reisopera geen doorgang vinden, maar de Maakers gaan er toch mee aan de slag. Tristan en Isolde: Als liefde gevaarlijk wordt is de tweede voorstelling die zij gezamenlijk produceren. Vorig seizoen namen de Maakers de Orpheus-mythe onder handen en dit resulteerde in een film: bekijk hier de film Orpheus: durf jij los te laten (25 min).



Werkwijze

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij De Maakers niet alleen om spelen, maar juist ook om het maken. Het zijn de inbreng en ideeën van de jongeren zelf die de basis vormen voor het script en

de muziek. Ze worden uitgedaagd kritisch te kijken naar de meest uiteenlopende verhalen, van

Griekse mythologieën tot vroegmoderne opera's en nieuw bedachte verhalen, en zich te buigen over wezenlijke vragen - in het geval van Tristan en Isolde dus over verboden liefde. Op welke manieren zijn de soms wel eeuwenoude verhalen vandaag de dag nog relevant? Bestaat er nog verboden liefde in deze tijd? Wie bepaalt dat eigenlijk? En wat zijn de consequenties? Is er een uitweg? De werkwijze kan daarom gekenmerkt worden als een wisselwerking tussen de jongeren, regisseurs, tekstschrijver en componist.

Jibbe Willems, Thijs Borsten, Karine Roldaan en Robert Baarda

De regie van Tristan en Isolde: Als liefde gevaarlijk wordt ligt in handen van Karine Roldaan en Robert Baarda. Karine Roldaan is tevens initiatiefneemster van De Maakers en artistiek leider van de Theatermakerij Enschede. Net als vorig jaar schrijft Jibbe Willems het script, hij won in 2019 een Gouden Krekel voor zijn libretto voor Jabber (6+) van Theatergroep Kwatta. Thijs Borsten, die onder meer een Willem Wilminkprijs op zijn naam heeft staan, componeert net als vorig seizoen de muziek.

Jibbe over de werkwijze van De Maakers:

"De vorm is er een van veelstemmigheid, om de deelnemers ook daadwerkelijk deel te laten nemen. Niet als afzonderlijke hoofdrollen, maar ook als meerstemmige wezens, zoals wij mensen in gedachten ook altijd meerstemmige wezens zijn. Door deze vorm te kiezen hoop ik zowel een helder verhaal (met begin-midden-eind) te kunnen communiceren met het publiek, als recht te doen aan de veelheid van stemmen die zowel tekstinput en ideeën leveren als op het podium zullen staan. Er zijn niet veel mogelijkheden om deze werkwijze toe te passen, ik ben dus erg blij dat ik bij De Maakers twee zaken mag combineren waar ik erg enthousiast van word: het bewerken van een eeuwenoud verhaal en het schrijven van dynamische poëzie voor muziektheater."

aanmelden en repetities

Acteurs, muzikanten, zangers en andere creatievelingen (leeftijd 15-25 jaar) die belangstelling hebben kunnen zich opgeven voor de auditie dag op 29 november in Enschede via info@demaakers.nl. Vanzelfsprekend verloopt de auditie dag geheel volgens de coronarichtlijnen van het RIVM.

Op zaterdag 21 november organiseert regisseur Karine Roldaan van 13.00 - 14.00 een online workshop waarin jongeren die belangstelling hebben vragen kunnen stellen over het project. Aanmelden voor de sessie kan via info@demaakers.nl.

Vanaf januari 2021 wordt aanvankelijk één keer per week op zondag gerepeteerd. Later wordt dat opgeschroefd naar twee keer per week. De première van Tristan en Isolde: Als liefde gevaarlijk wordt vindt plaats op 6 juni 2021 in het Wilminktheater in Enschede.

De deelnamekosten aan dit project bedragen €175,- voor deelnemers van de Theatermakerij Enschede en €275,- voor niet-deelnemers. Hier staan onder meer een half jaar lang begeleiding van professionele acteurs, regisseurs en muzikanten, verschillende masterclasses maar bovenal een unieke ervaring tegenover. Ouders en/of verzorgers van jongeren onder de 18 jaar die heel graag aan dit project willen deelnemen maar waarvoor het financieel niet haalbaar is, kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Informatie

Meer informatie over De Maakers is te vinden op www.reisopera.nl of www.theatermakerij.nl of rechtstreeks via Karine Roldaan: karine@demaakers.nl of 06 41 21 72 04.



- Beeld De Maakers:

Foto: Annina Romita

