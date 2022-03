BWW Feature: MAAIKE WIDDERSHOVEN EN LUUK HAAZE IN MUSICALS GONE MAD at DeLaMar West!

Vorige week kondigde Musicals Gone Mad de herstart van de jaarlijkse Bonte Avond van het musicalseizoen aan. Nu is ook bekendgemaakt welke cast er in de tiende editie van de musicalparodie te zien zal zijn: Robbert van den Bergh, Luuk Haaze, Cinthia de Neef en Maaike Widdershoven. De presentatie is in handen van Jeroen Phaff. Hij zal hierbij niet helemaal zichzelf zijn.

Robbert van den Bergh is dit seizoen te zien in Come From Away en speelde eerder in o.a. De Marathon (Musical Award-nominatie) en The Bodyguard. Luuk Haaze schitterde tot afgelopen zondag in de hoofdrol in Spring Awakening en was eerder te zien in Roodkapje de musical van Van Hoorne Entertainment. Cinthia de Neef deed al vier keer eerder mee en is met recht Musicals Gone Mad royalty te noemen. Zij was afgelopen najaar in Vlaanderen te zien in Rent en is lead soliste op de schepen van AIDAcruises. Maaike Widdershoven is bij het grote publiek bekend van haar hoofdrollen in grote musicals als The Sound Of Music (Musical Award), West Side Story en The Phantom Of The Opera. Dit seizoen is zij o.a. samen met Tony Neef te zien in het liedjesprogramma Het Gaat Goed Met Nederland. Jeroen Phaff tenslotte maakt momenteel furore als farao Cheops in One de musical. Hij vertolkte rollen in vele Nederlandse en buitenlandse producties, waaronder Tanz der Vampire, Aida en Les Misèrables.

De cast wordt begeleid door de live MGM Band, bestaande uit Michiel Münninghoff (muzikaal leider, piano), Wouter Kronenberg (bas) en André van Damme (drums). Het creative team bestaat uit Bart Mijnster (teksten), Aron Bruisten (teksten & muzikale supervisie), Marleen van der Loo (regie & choreografie) en Marinus de Graaf (vormgeving en productie).

Musicals Gone Mad, met dit jaar als thema The Great Reset, is een vrolijke voorstelling met een lach, een tiran en een bizarre complottheorie. Vliegende tapijten, geïsoleerde eilanders, rondspokende royalty en een 'vermusicaliseerde' pandemie zijn slechts enkele van de onderwerpen die in de parodie aan bod komen.

De voorstelling is enkel te zien op maandag 13 juni in DeLaMar West, Laan van Spartaan 4, Amsterdam. Kaarten kunnen worden gereserveerd via www.delamar.nl.

Meer informatie over Musicals Gone Mad: The Great Reset is te vinden op www.musicalsgonemad.nl