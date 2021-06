BWW Feature: HENNY VRIENTEN SCHRIJFT MUZIEK VOOR DE KONING VAN AMSTERDAM at Theater Amsterdam

Bos Theaterproducties maakt een musical over het ongelofelijke levensverhaal van de flamboyante vastgoedondernemer: Maup Caransa. De musical krijgt de titel: De Koning van Amsterdam - van straatschoffie tot multimiljonair en is vanaf september 2022 exclusief in Theater Amsterdam te zien. Bos Theaterproducties werkt samen met de fine fleur van musicalmakend Nederland. Theu Boermans en Bernhard Hammer - die eerder al samenwerkten aan Soldaat van Oranje - De Musical - tekenen voor regie en het decorontwerp. Henny Vrienten (Ciske de Rat - De Musical, Petticoat) zal de muziek maken voor de voorstelling, Frans van Deursen de liedteksten én Leopold Witte en Geert Lageveen zijn verantwoordelijk voor het script. Kaartverkoop is vandaag gestart.

De voorstelling is een intrigerend epos over liefde, handelsgeest, oorlog en onmogelijke keuzes. In het fascinerende decor van de stad Amsterdam van de jaren twintig tot tachtig. Met al deze ingrediënten is deze nieuwe Nederlandse musical een gegarandeerd succesverhaal.

Henny Vrienten: 'Het verhaal van Maup Caransa raakt mij omdat onder de brutale vrolijkheid een gitzwart drama schuilt. Achter zijn publieke façade blijkt hij een écht mens te zijn.'

Theu Boermans: 'De Koning van Amsterdam is een aangrijpend, ontroerend en humoristisch verhaal van een geboren vrijbuiter en overlever.'

Producent Inge Bos: 'Ik ben maar zelden een verhaal tegengekomen als dat van Maup Caransa. Het liet me niet meer los. Met het team dat ik om me heen heb verzameld, gaan we er een onvergetelijke voorstelling van maken.'

Over De Koning van Amsterdam

Nog altijd spreekt het leven van Maup Caransa tot de verbeelding. Het verhaal van Maup is de Nederlandse American Dream: Een jonge man van Portugees-Joodse afkomst met een tomeloze ambitie werkt zich op tot dé vastgoedondernemer van Nederland. Amsterdam is Maups monopolie. Van het Amstelhotel tot het Rembrandtplein. Hij bezit ze allemaal. Zijn leven zit vol hoge pieken en diepe dalen. Maup worstelt met zijn identiteit en gaat gebukt onder een groot oorlogsgeheim wat hij met niemand deelt. Volhardend als hij is; onderhandelt hij zich uit iedere situatie. Maar dan wordt De Koning van Amsterdam ontvoerd en moet hij de ultieme onderhandeling voeren. Voor zijn eigen leven....

De Koning van Amsterdam is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en zal slechts twaalf weken exclusief in Theater Amsterdam te zien zijn. De Koning van Amsterdam is een voorstelling over de meest flamboyante ondernemer die Nederland ooit heeft gekend. Van straatschoffie tot multimiljonair, niets is onmogelijk!



Voor meer informatie en kaartverkoop: www.dekoningvanamsterdam.nl.