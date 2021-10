BWW Feature: HARBOUR CLUB THEATER AMSTERDAM VERLENGT VEGAS TOT EN MET MAART 2022!

De VEGAS shows in de Harbour Club Theater met Hans Klok in Amsterdam zijn zo succesvol dat de vijf producenten Joost Verhoeven, Richard van Leeuwen, Niels Houtepen, Pablo Zwikker en Conny Bens hebben besloten om de avondvullende voorstelling tot en met maart 2022 te verlengen. Ook met Kerstmis en oudejaarsavond zal Hans Klok, met vele andere artiesten, een fantastische show geven om met zijn allen het nieuwe jaar in te luiden.

'Het succes is zo groot dat er extra's shows komen,' laat een van de producenten Niels Houtepen van VEGAS weten. 'Na een geweldige première, eind september, is de animo alleen maar toegenomen. Binnen de kortste keren waren de eerste serie shows uitverkocht. Een avond uit in de Harbour Club Theater ervaart men als iets uniek. Een show die je nergens anders in Nederland kunt vinden. De beslissing om te verlengen was dan ook snel genomen. Daarnaast gaan we in de feestelijke decembermaand iets extra's doen. Op 24 en 25 december en op oudejaarsavond zal er een extra feestelijke avond worden georganiseerd. Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn en op oudejaarsavond zal men op een spectaculaire manier aftellen naar 2022.' Hans Klok verheugt zich op de feestelijke voorstellingen. 'Optreden met Kerstmis en oudejaarsavond geeft altijd een speciaal tintje aan de avond. Ik vind het een eer om op deze avonden met mijn Diva's of Magic en de fantastische cast & crew van VEGAS in de Harbour Club Theater in Amsterdam te staan. Dus we vieren dit jaar toch nog oud en nieuw in Vegas.'

VEGAS is een restaurant, show & club in één. Met live musicians, variété acts en DJ's. Een restaurant dat geleidelijk overgaat in een hippe club met onvergetelijke showelementen. VEGAS is gebaseerd op een toprestaurant uit één van de casino's in Las Vegas zoals TAO in The Venetian of HEART en LIO op Ibiza. Een avondvullend programma waar men tot voor kort het vliegtuig voor moest pakken, is sinds september in The Harbour Club Theater te bewonderen.

De restaurants van The Harbour Group, met 6 vestigingen van The Harbour Club, staan bekend om hun spraakmakende restaurantformule, waarin gastronomie en live entertainment onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. VEGAS wordt geproduceerd in samenwerking met event agency BENZ Events en creative concept company Brandconnection.

Meer informatie over de voorstellingen en kaartverkoop: https://theharbourclub.com/theater/vegas