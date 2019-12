BWW Feature: GHOST STORIES at Stadstheater Arnhem: WEST END PRODUCERS PRESENT TO WITNESS THE DUTCH VERSION

Op 6 december staat West End's horrorhit Ghost Stories in het Stadstheater in Arnhem.

Tijdens deze voorstelling zullen de producenten van de West End versie van Ghost Stories, Andy Nyman en Jeremy Dyson aanwezig zijn om de vertaling van het Nederlandse producenten duo Allard Blom en Christian Seijkens en regisseur Joep Onderdelinden te bekijken.

Jeugdvrienden Andy Nyman en Jeremy Dyson kwamen elkaar tegen op een zomerkamp. De twee deelden al snel een gemeenschappelijke interesse, horror. In 2010 kwamen zij met de voorstelling Ghost Stories, welke inmiddels wereldwijd al ruim 400.000 keer bezocht is.

Andy Nyman is Brits acteur, schrijver en regisseur bekend van onder andere zijn rol als de jonge Winston Churchill in de populaire Netflix-serie 'Peaky Blinders' en is net klaar met het vertolken van de rol van Tevye in de West End musical Fiddler on the Roof.

Als schrijver werkte Dyson onder andere aan de 'Tracey Ullman's Show', 'Tracey Breaks the News' en de award winnende serie 'The League of Gentlemen.'

In 2017 werkte Dyson en Nyman opnieuw samen aan de verfilming van Ghost Stories en vanaf 4 oktober j.l. is Ghost Stories als theaterstuk terug op West End. Nu speelt de Nederlandse vertaling in theaters door heel het land. Speciaal hiervoor komen Nyman en Dyson op 6 december naar Nederland.

Ghost Stories

Ghost Stories vertelt het verhaal van Professor Filip Kuiper. Tijdens een lezing over parapsychologie behandelt hij drie verhalen die hem altijd zijn bijgebleven: dat van nachtwaker Ton van Dam, die de laatste dagen voor zijn pensioen slijt in een oud en verlaten pakhuis, het verhaal van de jonge Simon van den Heuvel die een nachtelijke rit maakt met de auto van zijn vader en het relaas van Mark Buther, een snelle zakenjongen die zijn eerste kind verwacht. Hebben die drie onverklaarbare verhalen íets met elkaar te maken?





