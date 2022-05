BWW Feature: FAMILIEMUSICAL KRUIMELTJE DIT NAJAAR IN PREMIÈRE at Tour!

REP Entertainment is verheugd te kunnen mededelen dat de hartverwarmende familiemusical Kruimeltje komend theaterseizoen in de Nederlandse theaters te zien zal zijn. Vanaf het najaar is de musical in vele theaters te bewonderen met in de hoofdrol het leukste boefje uit de Nederlandse geschiedenis.

'De voorstelling van Kruimeltje zit in ieders hart, en zeker in mijn hart,' laat producent Rick Engelkes van REP Entertainment weten. Rick Engelkes en Kruimeltje hebben al een lange geschiedenis met elkaar. Niet alleen speelde de acteur Kruimeltjes vader in de eerste Kruimeltje-film in 1999, hij produceerde ook de televisieserie De avonturen van Kruimeltje en Kruimeltje de musical. In 2020 was Rick de producent van de tweede Kruimeltje film en speelde hij wederom de vader van Kruimeltje. 'Kruimeltje is het leuke boefje van Nederland en het is fijn om weer een prachtige voorstelling over hem te maken.'

Creative team

Het script van Kruimeltje is geschreven door Jasper Verheugd. Het decor en de kostuums zijn ontworpen door Joris van Veldhoven. De liedteksten en muziek zijn van Peter de Witte. REP Entertainment vindt het belangrijk om ook nieuw talent in het creatieve team te betrekken. Danny Westerweel zal voor het eerst als regisseur betrokken zijn bij een productie, hij speelde al eerder bij REP entertainment in 'The Mousetrap' en hij vertaalde 'Come From Away'.



Het is het verhaal van toen, maar in een fris en eigentijds jasje én met nieuwe muziek. Gemaakt in dezelfde stijl en door hetzelfde team als de producties Dolfje Weerwolfje, Dummie de mummie en Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks, allen geproduceerd door REP Entertainment.

De cast bestaat uit onder andere Bente van den Brand (gedeelde rol met Anne Delien), Finn Poncinn (gedeelde rol met Paul Disbergen) en Marnel de Rooij. De kindercast bestaat uit Max Roest (Kruimeltje), Luca van Ammers (Kruimeltje), Shayne Bakker (Kruimeltje) en Aiden Joshua Maij (Kruimeltje), Eva Franken (Keessie), Vlinder de Jong (Keessie), Romy Joosten (Keessie) en Vera de Heus (Keessie),

Het verhaal van Kruimeltje

Door de besneeuwde straten ergens in Nederland zwerft Kruimeltje, een olijk, innemende straatjongen van 10 jaar. Hij heeft geen vader of moeder, geen broers en zusters. Zijn vader is tien jaar geleden naar Amerika vertrokken als goudzoeker. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Samen met kruidenier Wilkes zet hij alles op alles om hem te vinden. Blijft Kruimeltje voor altijd een straatjongen, of zal hij wellicht ooit nog een echt thuis vinden? Het verhaal is gebaseerd op het boek ´Kruimeltje´ van Chris van Abkoude, uitgeverij Kluitman.

Meer informatie: www.repentertainment.nl