BWW Feature: EXTRA VOORSTELLINGEN HIJ GELOOFT IN MIJ IN at Koninklijk Theater Carré!

Nu de theaters weer open kunnen, maakt musicalproducent Stage Entertainment vandaag bekend dat er extra voorstellingen van de musical Hij Gelooft in Mij op 2, 3, 4 en 5 februari 2022 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam komen. De kaartverkoop start vandaag.

Oorspronkelijk zou de musicaltournee op 12 januari van start gaan, maar moest vanwege de lockdown worden uitgesteld. Vanavond spelen de cast en orkest de allereerste voorstelling. "Niet normaal hoe blij we zijn dat we ondanks de beperkingen vandaag eindelijk onze eerste voorstelling voor publiek mogen spelen," laat hoofdrolspeler Martijn Fischer weten. "De afgelopen periode was zo spannend voor ons allemaal. Iedereen heeft zo naar dit moment toegeleefd. We kunnen niet wachten."

Het publiek wordt aangeraden om snel hun kaarten te reserveren. Hoewel de theaters weer open mogen, is er vanwege de anderhalve meter maatregel slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Veilig te bezoeken

De veiligheid van het publiek staat voorop. Er wordt een controle gedaan op QR-codes in combinatie met ID-bewijs, bezoekers worden geplaceerd, er is uitstekende ventilatie en voldoende ruimte om afstand te houden.

Hij Gelooft in Mij is een musical over het leven van André Hazes. Zeven jaar na de laatste opvoering van deze ontroerende, geestige, oprechte voorstelling gaat Hij Gelooft in Mij vanaf 26 januari op tournee door Nederland. Het is een aangrijpend verhaal over Hazes, zijn verhouding met Rachel en zijn stad Amsterdam. Zijn grootste hits illustreren zijn hoge toppen en diepe dalen van succes en teloorgang. Een verhaal gezien door de ogen van Rachel van Galen, een vijftienjarig meisje dat verliefd wordt op de grote Hazes en trouwt met haar idool. Houdt zij van de man, of van zijn talent? Het script is geschreven door Frank Ketelaar en Kees Prins.

Cast

Naast Martijn Fischer in de rol van André Hazes en Roosmarijn Luyten in de rol van Rachel, speelt Annick Boer Friedel van Galen, de moeder van Rachel, Rutger de Bekker haar vader Jan van Galen, Mark Kraan speelt de rol van muziekproducent en vriend van André Tim Griek, en Dorien van Gent speelt Conny, de vriendin van Rachel. Dick Cohen speelt meerdere rollen, waaronder die van de heer Valkenier en de vader van André. Fabian Jansen is de alternate voor de rol van André Hazes.

De voorstelling Hij Gelooft in Mij is vanaf vandaag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam te zien. Op 6 februari is de landelijke première. Daarna reist de musical naar verschillende grote theaters in het land.

Meer informatie en kaartverkoop: klik hier