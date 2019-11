BWW Feature: EERSTE TUSSENSTAND AD PUBLIEKSPRIJS VOOR BESTE MUSICAL BEKEND!

Utrecht, 29 november 2019

Eerste tussenstand AD Publieksprijs voor Beste Musical bekend

ANASTASIA, Kinky Boots, Lazarus, MAMMA MIA! en Soldaat van Oranje - de Musical in de top 5



Het stemmen voor de AD Publieksprijs is nog in volle gang, maar de eerste tussenstand is inmiddels bekend. De producties met momenteel de meeste stemmen in willekeurige volgorde zijn: ANASTASIA, Kinky Boots, Lazarus, MAMMA MIA! en Soldaat van Oranje - De Musical. De eerste stemronde loopt nog tot en met 31 december, dat betekent dat alle producties nog kans maken om er met deze felbegeerde award vandoor te gaan. Op 1 januari zal de eindstand van stemronde 1 bekend gemaakt worden. Vanaf 13 januari gaat de finaleronde in. In deze ronde kan er gestemd worden op drie finalisten. Op 22 januari 2020 wordt tijdens het Musical Awards Gala de winnaar van de AD Publieksprijs bekendgemaakt.



AD Publieksprijs

Afgelopen jaar werd de AD Publieksprijs gewonnen door Disney's The Lion King. Ook dit jaar wordt De Publieksprijs voor Beste Musical van het jaar, de AD Publieksprijs, uitgereikt tijdens het Musical Awards Gala op 22 januari 2020. Anders dan bij veel andere prijzen, wordt voor deze prijs geen speciale jury samengesteld. Het Nederlandse publiek kan zijn stem uitbrengen op 21 deelnemende musicals en bepaalt zodoende welke musical op 22 januari 2020 de AD Publieksprijs wint.

De 19de editie van het Musical Awards Gala is live te zien zijn bij de AVROTROS op NPO1. Tijdens deze groots opgezette liveshow vanuit het RAI Theater in Amsterdam worden de prestigieuze Awards voor Nederlands grootste musicalsterren en beste producties uitgereikt.

Voor meer informatie over de AD Publieksprijs ga naar: https://www.admusicalawards.nl





