BWW Feature: EDUCATIEPROJECT VOOR BASISONDERWIJS 'DE NACHT VAN FLIPJE' IS EEN SUCCES at Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof Tiel

15-11-2019

Educatieproject voor basisonderwijs 'De Nacht van Flipje' is een succes

TIEL - Het 50-jarig jubileum van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof in Tiel wordt samen met de stad en de regio gevierd, gedurende het hele theaterseizoen. Met van 20-29 december de professionele musicalproductie De Nacht van Flipje. In samenwerking met kunstencentrum Zinder Educatie in Tiel is een educatief project voor het primair onderwijs ontwikkeld. De groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs hebben de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan het project: De Nacht van Flipje.

Creatieve, leerzame lessen

Na de herfstvakantie zijn 300 leerlingen gestart met twee informatieve, (inter)actieve én creatieve videolessen waarin een breed aantal onderwerpen op humorvolle wijze werd behandeld. Van de Betuwe als fruitregio, met duurzame fruittelers aan het woord tot fruitige spreekwoorden ("een appeltje met iemand te schillen hebben") en hoe je zelf een appel graveert tot fruitig kunstwerkje. En nog veel meer denk- en discussieopdrachten die de leerlingen niet snel zullen vergeten.

Tijdens de gastles op school, door docent Joël van der Zwaan, met Flipje-bakkersmuts op en gehesen in strakke morph-pakken beeldden de kinderen hun zelfbedachte heldendaden uit en werden ze met behulp van een green screen gefotografeerd. Het resultaat van de foto's en zelfgemaakte tekeningen vormen vervolgens een humoristische superfruit poster waarop de hele klas staat afgebeeld. Een origineel én blijvende herinnering aan een bijzonder "Betuws" project! Geïnteresseerde scholen kunnen zich tot dinsdag 19 november a.s. aanmelden om last-minute nog aan dit project deel te doen.

Prijsvraag

Het project is nog niet helemaal klaar, want de klas die het meest originele bessensap-etiket ontwerpt en inlevert, maakt kans op het bijwonen van de try-out van de familiemusical De Nacht van Flipje in Schouwburg Agnietenhof en een meet & greet met de acteurs.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories