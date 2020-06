BWW Feature: DELAMAR THEATER OPENT TWEEDE VESTIGING IN AMSTERDAM WEST at Delamar West

Amsterdam, 23 juni 2020

DeLaMar Theater opent tweede vestiging in Amsterdam West

DeLaMar Theater in Amsterdam Centrum opent met ingang van theaterseizoen 2020/2021 een tweede vestiging, in Amsterdam West. DeLaMar West, zoals deze tweede locatie van DeLaMar Theater gaat heten, biedt plaats aan ca. 200 theaterbezoekers en gaat zich richten op talentontwikkeling van jonge theatermakers en gezelschappen, met extra aandacht voor het musicalgenre. De programmering zal veelal bestaan uit exclusieve (werkplaats)voorstellingen en activiteiten die zich richten op de wijk en haar bewoners.

Naast een vlakke vloer theaterzaal biedt het gebouw ruimte aan repetitiestudio's en kantoren die verhuurd worden aan culturele partners. Daarmee creëert DeLaMar Theater een broedplaats t.b.v. nieuwe theatermakers en producties die hopelijk hun weg zullen vinden in het Nederlandse podiumkunsten veld.

Impressie DeLaMar West foto: Igor Roelofsen / Twycer

'Ik zie ernaar uit om het ondernemerschap en de gastvrijheid van DeLaMar Theater in te kunnen zetten op een nieuwe locatie die hopelijk een belangrijke schakel in de talentontwikkeling van de podiumkunsten kan worden. Met DeLaMar West creëren we een professionele, gastvrije en bovenal betaalbare plek voor samenwerkingspartners en nieuwe makers'. Andreas Fleischmann, directeur DeLaMar Theater

Het pand van DeLaMar West heeft een cultureel maatschappelijke bestemming en is gelegen aan de Laan van Spartaan 4 (voormalige locatie van circus Elleboog) in de zogenaamde 'Kolenkitbuurt' in de wijk Bos en Lommer in stadsdeel West in Amsterdam. DeLaMar Theater huurt het gebouw van woningcorporatie Ymere.



In DeLaMar West wordt o.a. MusicalMakers, de ontwikkelinstelling voor nieuwe musicals, gehuisvest. Naast MusicalMakers zullen ook andere culturele organisaties zich vestigen op deze locatie. Met meerdere organisaties onder een dak ontstaat een netwerk voor nieuwe ideeën waar ruimschoots geput kan worden uit ervaring en expertise en waar nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan.

De programmering zal in de komende maanden bekend worden gemaakt op www.delamar.nl.

