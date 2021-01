BWW Feature: DE GRAAF EN CORNELISSEN ENTERTAINMENT BRENGT SUCCESVOLLE BROADWAYMUSICAL/NETFLIXFILM THE PROM NAAR HET THEATER

De Graaf & Cornelissen Entertainment heeft de Nederlandse rechten bemachtigd voor de succesvolle Broadway-musical The Prom. Waar de cultuursector het afgelopen jaar veel klappen heeft gekregen, wordt er toch ook weer naar de toekomst gekeken met nieuwe, grote producties. Zo zal de musical The Prom in september 2022 zijn Nederlandse première beleven. Momenteel is op Netflix een zeer succesvolle filmversie van The Prom te zien met onder anderen Meryl Streep, James Corden en Nicole Kidman.

"Ruud de Graaf en ik zijn verheugd dat we de musicalrechten voor Nederland en Vlaanderen hebben kunnen verwerven," laat artistiek directeur Hans Cornelissen weten. "We kiezen er heel bewust voor om naast bekende klassiekers als Evita en Titanic ook producties te brengen die nog niet in Nederland te zien waren zoals onze versie van Kinky Boots en Rocky Horror Show. In 2018 is The Prom in première gegaan op Broadway en het was een grote wens om deze voorstelling naar Nederland te halen. Juist omdat deze typische musical-comedy alles in zich heeft: Over the Top, Broadway, diversiteit, highschool, glitter & glamour, tearjerker, happy end en een geweldige soundtrack. Met heerlijke karakters voor een aantal topacteurs als vier egocentrische en uitgerangeerde artiesten en mooie rollen voor twee jonge actrices. Wie dat zullen worden is echt nog niet duidelijk, maar enkele prille ideeën zijn er wel.''

Het script van de musical The Prom is van de hand van Bob Martin, de muziek van Matthew Sklar. De musical ontving zes Tony-nominaties en won de Drama Desk Award voor beste musical. De film The Prom werd geregisseerd door Ryan Murphy, die grote successen behaalde met de televisieseries Glee, Pose en Hollywood en vele Emmy Awards in de wacht sleepte. In de Netflix Original Film spelen Meryl Streep, James Corden en Nicole Kidman hoofdrollen.

Het verhaal

Tien jaar geleden werd in Mississippi een schoolfeest afgelast om te voorkomen dat een lesbische scholiere haar vriendin als date mee zou nemen. Dit vormde de basis voor het script van de succesvolle Broadway-musical. Daarin volgen we vier uitgerangeerde Broadway-artiesten die besluiten af te reizen naar een conservatieve provinciestad om het meisje Emma te steunen in haar strijd om openlijk met haar vriendin Alyssa naar het eindejaarbal (The Prom) te mogen komen. Maar de homofobe voorzitter van de ouderraad, die later de moeder van het vriendinnetje blijkt te zijn, blaast het hele feest af. De Broadway-artiesten hebben in eerste instantie niet zozeer de intentie om Emma te helpen, maar met name hun eigen imago's op te poetsen en in the picture te blijven. Een narcistische pr-stunt van jewelste dus. Toch slagen de vier uiteindelijk in hun opzet en komen ook zij tot besef dat het in het leven om meer draait dan om roem.