BWW Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN ENTERTAINMENT STOPT MET ONLINE ZETTEN THEATERPRODUCTIES

Utrecht, 20 mei 2020

De Graaf & Cornelissen Entertainment stopt met online zetten theaterproducties

De Graaf & Cornelissen Entertainment stopt met ingang van 1 juni met het online zetten van theaterproducties op hun gratis YouTube-kanaal DGC Exclusief. De afgelopen periode werden achtereenvolgens de musicals 'Adèle Conny Jasperina - de Grote Drie', 'Wat Zien ik ?!', 'Volendam', 'Op Hoop van Zegen', 'Liesbeth' en als laatste vanaf 25 mei 'De Zangeres zonder naam' gedeeld.

Producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf

'Toen abrupt alle theatervoorstellingen moesten worden stilgelegd vonden we het al snel een goed idee om registraties van door ons zelf ontwikkelde theaterproducties online te zetten. Dit om contact met het publiek te houden en zeker ook als gebaar naar al die mensen die kaartjes hadden gekocht voor afgelaste voorstellingen. De belangstelling bleek groot. Maar we moeten realistisch blijven. Per 1 juni is een zeer beperkte versoepeling qua het weer kunnen bezoeken van de theaters aanstaande. In de maand juni mogen theaters voorstellingen aanbieden met een maximum van dertig personen (o.a. in het in het DeLaMar Theater) en per 1 juli met een maximum van honderd personen (o.a. in Koninklijk Theater Carré). In dit licht vinden we het niet meer passend theaterproducties gratis online te zetten.

Live in de theaters

De theaterbranche heeft het zwaar en het is van levensbelang dat het publiek de komende maanden de weg naar de theaters zoveel mogelijk gaat terugvinden. Het continueren zou in onze ogen nu ook een weinig elegant signaal zijn naar al die mensen die zouden meewerken aan noodgedwongen door ons uitgestelde producties. Het YouTube-kanaal blijft gewoon bestaan en we sluiten niet uit dat we in de toekomst bij veranderende omstandigheden of bij speciale gelegenheden alsnog een registratie online zullen zetten. Er ligt nog het één en ander op de plank, waaronder de musical 'De Jantjes'. Maar voor nu willen we ons gezamenlijk richten op het herstel van de theaterbranche live in de theaters. Wij hopen dat men begrip heeft voor onze visie en willen de kijkers hierbij bedanken voor de vele mooie reacties.

