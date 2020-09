BWW Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN ENTERTAINMENT GAAT SAMENWERKING AAN MET SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM

Musical Afternoon Tea-sessies met oa Mariska van Kolck, Joke de Kruijf en René van Koote

In het verleden organiseerde producent De Graaf & Cornelissen Entertainment perspresentaties van hun nieuwe musicals Evita en Kinky Boots in Sofitel Legend The Grand in Amsterdam. Door deze eerdere samenwerking leek het een voor de hand liggende keuze om samen wat nieuws te ondernemen. Vanaf eind september zullen er daarom wekelijks op zondagmiddag Musical Afternoon Tea-sessies worden gehouden, waarbij een selecte groep gerenommeerde artiesten gasten zal entertainen tijdens een overheerlijke Afternoon Tea welke ook in het teken van het betreffende musicalrepertoire zal staan.

"Natuurlijk zijn Ruud de Graaf en ik eerder actief geweest in dit segment, maar niet op zo'n reguliere basis, zegt Hans Cornelissen. De samenwerking met dit mooie bedrijf op deze unieke historische locatie met enorme allure spreekt ons zeer aan. Zeker in de huidige tijd is het fijn om geweldige artiesten met wie wij een band hebben, onder wie Lone van Roosendaal, René van Kooten, Mariska van Kolck, Tony Neef, Vajèn van den Bosch, Brigitte Nijman, Joke de Kruijf, Renée van Wegberg en Esmee Dekker, ook dit bijzondere podium te kunnen bieden en het publiek weer van mooie live entertainment evenementen te laten genieten. En dit alles met de intentie dit ook op de lange termijn voort te zetten."

Emmy Stoel, General Manager van The Grand is ook zeer verheugd: "Met dit soort evenementen bereiken we niet alleen bezoekers uit heel het land maar juist ook de lokale bezoeker." Ze voegt nog toe dat de historisch Raadzaal, waar ooit Prinses Beatrix trouwde, bij uitstek geschikt is om juist dit soort evenementen te organiseren! De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.

Meer informatie en kaartverkoop op: www.degraafencornelissen.nl

