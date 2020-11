BWW Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN ENTERTAINMENT BEREIDT SWINGEND THEATERCONCERT STAYIN' ALIVE DISCO FEVER VOOR

x

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen blijven in deze corona-tijd in beweging en bereiden producties voor die tijdens de hopelijk versoepelde periode vanaf januari weer kunnen draaien. Creatief producent Hans Cornelissen: ''De tournees van onze grote musicals Titanic en The Rocky Horror Show zijn geheel verplaatst naar het najaar van 2021. Daar maken we ons geen zorgen over, maar omdat Ruud de Graaf en ik verwachten dat in de eerste helft van 2021 weer meer mogelijk zal zijn in de theaters hebben we in nauwe samenwerking met de 'Nationale Musical Tour' een swingend theaterconcert in voorbereiding. STAYIN' ALIVE Disco Fever met de grootste hits uit musicals als Grease, Saturday Night Fever, Fame, Flashdance en Footloose, aangevuld met onverwoestbare disco-classics."

"We hanteren een flexibele planning om te zorgen dat de reeks concerten in de eerste helft van 2021 in de theaters te zien zal zijn. De cast is nog niet helemaal rond, maar Esmée Dekker, Vajèn van den Bosch, Yoran de Bont en Martijn Vogel zijn van de partij. Martin Michel voert de regie en de band staat onder leiding van Billy Maluw.''

Meer informatie op: www.degraafencornelissen.nl

