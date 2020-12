BWW Feature: CASTWISSEL BIJ HUGO DE GROOT â€“ DE MUSICAL

Vandaag maakte producent Fons van Rongen van Goedemorgen Theaterproducties bekend dat Linda Verstraten de rol van Dominique de Bont overneemt. De cast van de musical die in maart van start gaat is nu compleet. Verstraten neemt de rol van Elsje van Houweningen op zich. De musical is vanaf 11 maart exclusief voor twee weken te zien in Schouwburg de Nieuwe Doelen.

"Ik ben erg blij dat Linda bij onze groep komt. Dominique de Bont gaat een ander project doen en ik wens haar erg veel succes en plezier," aldus producent van Rongen. Linda Verstraten was eerder te zien in Ciske de Rat, Tarzan(Duitsland) en Op Hoop van Zegen. Vorig jaar schitterde ze als Nicola in de musical Kinky Boots. De rest van de cast bestaat uit Joost Claes, Zoï Duister, Richard Spijkers en Lars Mak als Hugo de Groot.

Hugo de Groot - de musical vertelt het verhaal van een van de grootste denkers die ons land ooit gekend heeft. Hij heeft gestreden voor verdraagzaamheid en vrijheid. Maar wat men nu nog enkel wat hem weet is zijn ontsnapping uit Slot Loevestein in de boekenkist. De musical, vol nieuwe muziek, laat zien dat De Groot meer is dan zijn ontsnapping en dat wij anno 2021 veel van zijn gedachtegoed als gewoon beschouwen, terwijl hij er letterlijk voor is opgesloten omdat hij zijn tijd, achteraf gezien, ver vooruit was.

De première vindt plaats op 11 maart 2021 en de feestelijke laatste voorstelling op 22 maart 2021, de dag waarop Hugo de Groot exact 400 jaar geleden zijn vrijheid terugvond in Gorinchem. De kaartverkoop voor deze voorstelling, die slechts twee weken te zien zal zijn, is inmiddels geopend. Kaarten zijn te koop via www.goedemorgentheaterproducties.nl

