BWW Feature: BROADWAYMUSICAL FALSETTOS KOMT NAAR NEDERLAND at Delamar Theater Amsterdam

Amsterdam, 7 juli 2020

Broadwaymusical Falsettos komt naar Nederland

Een tijdloos verhaal over liefde in tijden van crisis

Falsettos komt als opvolger van de gelauwerde OpusOne-productie Fun Home vanaf eind oktober 2020 naar DeLaMar Theater in Amsterdam. De met vele awards bekroonde muzikale autobiografie van William Finn vertelt de belevenissen van Marvin en zijn uniek samengestelde gezin.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brigitte Heitzer en William Spaaij die voor het eerst samen in een musical te zien zijn. Verder zijn Joy Wielkens, Ad Knippels, Job Greuter en Julia Herfst te zien in deze inventieve, humoristische, maar ook meeslepende musical.

De vertaling en regie zijn in handen van Koen Van Dijk en Marco Braam heeft de muzikale leiding. Falsettos speelt woensdag t/m zondag van 28 oktober t/m 8 november 2020 in de Wim Sonneveld zaal van DeLaMar Theater.

Producent Maarten Voogel is verheugd weer aan de slag te kunnen: "Nu de Coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en we in een 1,5 meter opstelling voor een groter publiek kunnen gaan spelen, biedt dat de mogelijkheid om weer volwaardige, nieuw gemaakte musicals te produceren. Met Falsettos hebben we weer een actuele en urgente musical die ons aanbod zo uniek maakt voor de Nederlandse markt". Koen Van Dijk zal de productie gaan regisseren. "Het onderwerp van de voorstelling spreekt op dit moment zeer tot de verbeelding. Falsettos speelt zich namelijk af in de jaren 80 toen de wereld werd opgeschrikt door een pandemie. Toen was het de mysterieuze, dodelijke ziekte Aids, maar we herkennen nu des te meer de angst en de onzekerheid van toen", aldus van Dijk.



Het verhaal

Falsettos vertelt het verhaal van een joodse 'modern family' in New York begin jaren 80. Marvin leeft onder één dak met zijn ex-vrouw Trina, zijn zoon Jason én zijn nieuwe vriend Whizzer. Marvin is als homo uit de kast gekomen, maar is bij zijn gezin gebleven. Als dan ook nog de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw intrekt, leidt dat tot pijnlijk-komische confrontaties. Marvins zoon Jason besluit dan dat hij zijn Bar Mitswa niet wil vieren. Zeker niet wanneer Whizzer een vreemde ziekte krijgt die vooral homoseksuele mannen lijkt te treffen. Dan krijgt de viering van Jason's volwassenwording alsnog een onverwachte wending.

Brigitte Heitzer foto: Roy Beusker

De cast

De rol van hoofdpersoon Marvin wordt vervuld door William Spaaij, bekend van onder andere zijn rol in Mary Poppins, De Kleine Blonde Dood, en Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Als laatst speelde hij in de succesvolle musical Lazarus. Brigitte Heitzer werd bekend door haar deelname aan het programma Op zoek naar Evita en speelde onder andere in Into the Woods, Miss Saigon en Evita. Als laatst tourde zij door Nederland met de musical Goodbye, Norma Jeane. Actrice, zangeres en theatermaker Joy Wielkens was dit voorjaar te zien in de productie Dear Winnie, over Winnie Mandela, en recent nog in Broken-Winged Bird en in de tv serie Dertigers. Ad Knippels speelde afgelopen jaar in twee producties waarin hij voor beide rollen genomineerd werd voor een Musical Award, ANASTASIA en OpusOne's Fun Home. Job Greuter speelde vorig jaar in Sondheim's A Little Night Music en was te zien als zanger/muzikant in de voorstelling List, Shaffy & Piaf. Julia Herfst was als actrice en zangeres te zien in The Full Monty en De dag dat ik Robert Long ontmoette.

Falsettos wordt gemaakt in nauwe samenwerking met DeLaMar Theater en wordt ondersteund door o.a. Fonds PodiumKunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.falsettos.nl en www.delamar.nl.

