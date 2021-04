BWW Feature: ALBERT VERLINDE GEEFT STARTSEIN VOOR CAMPAGNE 'MOOIER DAN OOIT!'

Vandaag heeft Albert Verlinde het startsein gegeven voor de grootste cultuur- en entertainmentcampagne die Nederland ooit heeft gekend. Met het ongekende unieke project 'Mooier dan ooit' wil men met (theater)makers, de mensen voor en achter de schermen en het publiek op een bijzondere manier aftellen naar het moment dat alle theaters, poppodia, musea, festivals, opleidingen, etc weer open mogen.

Albert Verlinde, voorzitter van het campagneteam, is blij dat hij eindelijk de figuurlijke rode loper kan uitleggen voor dit unieke project. Onder zijn voorzitterschap is er de afgelopen maanden samengewerkt met brancheverenigingen in de culturele/entertainment sector. In samenwerking met diverse fondsen waaronder het Bernhard Cultuurfond en heel veel theaters en makers is deze campagne tot stand gekomen. De campagne, gefinancierd door de overheid, Nationaal Theaterfonds en de BankGiro Loterij, is breed gedragen. Meer dan 750 organisaties uit de hele cultuur-, en entertainmentsector werken mee. Het is nog nooit in Nederland vertoond dat zoveel organisaties gesubsidieerd en niet gesubsidieerd de handen ineen hebben geslagen.

'De Covid-19 pandemie heeft niet alleen een spoor achtergelaten in onze mooie sector, maar in heel Nederland,' laat Albert Verlinde weten. 'Fysiek, mentaal, financieel, we zijn allemaal op verschillende gebieden geraakt. Als theater, als producent, als museum, als gezelschap, acteur, crew- of kassamedewerker. Maar ook de bezoeker. Na maanden binnen zitten, beperking van sociale contacten, heeft heel Nederland behoefte aan ademruimte, genieten, geluk beproeven, kortom leven. Op dit specifieke gevoel, deze wens en behoefte, willen wij inspelen. Met deze brede campagne, die gezamenlijk door iedereen in onze industrie met tomeloze positieve energie wordt gedragen, willen we heel Nederland laten weten dat we terug zijn. Dat het kan, dat het mag, dat het veilig is, en dat theaterbezoek onderdeel is van het leven. Een leven dat zich niet afspeelt achter schermen. Na een lange tijd waarin er weinig tot niets kon, gaat het licht weer aan. We mogen weer! En wat hebben we het gemist. Dat specifieke gevoel, die magische momenten. Die worden, na deze lange, vreemde tijd, ongetwijfeld... mooier dan ooit!'

De eerste fase, die vandaag van start gaat, staat in het teken van vooruitkijken en aftellen. Locaties wordt gevraagd om het publiek te betrekken bij hun plannen. Wat gaat er gebeuren, welke voorstellingen/tentoonstellingen komen er? Daarnaast komen er unieke winacties. Men wint dan bijvoorbeeld niet alleen kaartjes voor een voorstelling, maar alles wat er te winnen is om die avond in de stemming te komen voor een eerste avond theater. Vervoer, diner, voorstelling, een meet & greet tot een geheel verzorgd weekendje op een vakantiepark. Alles wordt uit de kast getrokken om het eerste avondje uit onvergetelijk te maken.

De bedoeling van deze campagne is dat Nederland gezamenlijk aftelt tot het moment waarop de locaties echt hun deuren mogen openen. Ook de makers zullen in de komende periode in het zonnetje worden gezet. Na ruim een jaar niets kunnen doen, krijgen genres en makers in een speciaal voor hen bedoelde week alle aandacht op zicht. Zo zal er de week van het cabaret zijn, de week van het theater, de week van de dans, de week van de musical en de week van de klassieke muziek. Alles om ook de makers te laten weten dat men hen heeft gemist en dat het publiek niet kan wachten om hen te zien optreden. De campagne is nu gestart en gaat op zijn minst een jaar door.

'Iedereen staat te trappelen om weer te beginnen,' zegt Verlinde. 'Die vreugde willen we met het publiek delen. Samen tellen we af naar dat ene moment, waarop we zullen zeggen: Theater/concerten/musea/festivals/muziek....Mooier dan ooit!

Aangesloten partijen:

Creatieve Coalitie

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

Vlakke Vloer Platform (VVP)

Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN)

Vereniging van Nederlands Orkesten (VvNO)

Vereniging Nederlands Openluchttheaters (VNO)

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP)

Museumvereniging (MV)

Voor meer informatie: mooier-dan-ooit.nl