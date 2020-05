BWW Feature: AFAS SOFTWARE EN STAGE ENTERTAINMENT VERLENGEN SAMENWERKING

AFAS Software tot 2024 verbonden als hoofdsponsor van het AFAS Circustheater in Scheveningen

26 mei 2020

Stage Entertainment Nederland en AFAS Software verlengen hun samenwerking met 3,5 jaar tot 2024. De softwareleverancier is sinds 2011 naamgevend sponsor van het AFAS Circustheater in Scheveningen, het grootste musicaltheater van Nederland.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent Stage Entertainment Nederland, is blij dat het nieuws nu naar buiten kan: 'Het is ontzettend bijzonder dat ondanks de moeilijke tijden waarin we momenteel verkeren, we het partnerschap met AFAS Software kunnen verlengen. Het geeft een positief signaal af in de markt en toont dat er nog steeds wederzijds vertrouwen is. De samenwerking is in de afgelopen jaren erg succesvol geweest en met de verbouwing die het AFAS Circustheater momenteel ondergaat, kunnen we in de toekomst samen het publiek een nog betere theaterbeleving bieden.'

AFAS Software

AFAS Software is een Nederlandse softwareleverancier voor bedrijven. Daarnaast is het familiebedrijf een bekende sponsor binnen de cultuur- en entertainmentindustrie. Het bedrijf heeft al sinds 2006 een hart voor het theater toen het een eigen theater in hun pand in Leusden bouwde. Op 1 augustus 2011 ging het bedrijf de samenwerking aan met Stage Entertainment Nederland waarmee hun naam werd verbonden aan het AFAS Circustheater in Scheveningen. Bas van der Veldt, algemeen directeur AFAS: 'De samenwerking tussen AFAS en Stage Entertainment is al jaren heel goed en we hebben samen al veel mooie momenten mogen beleven in het AFAS Circustheater. We leren ook veel van elkaar, zeker nu we zelf een nieuw theater aan het bouwen zijn in Leusden. We waren dus al van plan om de samenwerking rondom de naamgeving van het AFAS Circustheater te verlengen. En zeker nu de cultuursector de steun beter kan gebruiken dan ooit, was er voor ons dan ook geen enkele twijfel over doorzetten van onze samenwerking.'

De verlenging van het contract is feestelijk, maar met gepaste afstand, ondertekend door Bas van der Veldt, CEO AFAS Software, Albert Verlinde, algemeen directeur Stage Entertainment Nederland, Martijn Delahaye, Directeur Marketing & Communicatie AFAS Software en Rem Bastiaens, Directeur theaters Stage Entertainment Nederland. De ondertekening vond plaats op het dak van het AFAS Circustheater, dat momenteel een verbouwing ondergaat.

Bas van der Veldt, CEO AFAS Software en Albert Verlinde, Algemeen Directeur Stage Entertainment Nederland op het dak van het AFAS Circustheater, Scheveningen.

Credits: Roy Beusker Fotografie.