40-45, DE MUSICAL Verkoopt In Een Week 30.000 Kaarten

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



In een week tijd heeft 40-45, de Musical dertigduizend kaarten verkocht. Dat heeft Gert Verhulst van Studio 100 vanavond in de talkshow van Renze bekendgemaakt. In de korte periode na de première van 40-45 is er een run op kaarten ontstaan.

‘Dit is heel bijzonder,' laat producent Gert Verhulst weten. ‘In België hebben we dit nog nooit gezien. 30.000 kaarten in zo'n korte periode betekent bij wijze van spreken dat de telefoons roodgloeiend hebben gestaan. Het maakt me zo trots. Vooraf heb ik de wens en de hoop uitgesproken dat dit een voorstelling is die iedereen moet gaan zien. Het gaat om de geschiedenis, maar ook dat we heel goed moeten beseffen dat het uitsluiten van groepen nooit, maar dan ook nooit meer mag plaatsvinden. Uit het feit dat er nu zoveel mensen zijn die tickets kopen, durf ik ook afleiden dat de mensen die de voorstelling ondertussen gezien hebben, de voorstelling goed vonden want dit effect moet ook voortkomen uit de mond-tot-mondreclame.'

40-45, de Musical is een visueel spektakel met acht rijdende tribunes, een groot decor waarin een trein op ware grootte doorheen rijdt en waar een brandend vliegtuig neerstort. Volgens het Parool zijn alle hoofdrolspelers geweldig gecast en spreekt het AD over een beklemmend musicalspektakel met een fenomenale Soy Kroon. Volgens De Telegraaf verlegt 40-45 de theatergrenzen met adembenemend oorlogsspektakel.

40-45 de Musical vertelt het verhaal over twee broers die na het bombardement van Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen. De broers Dirk en Louis worden vlak na de Eerste Wereldoorlog geboren en groeien op in een warm en liefdevol gezin. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Het laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Dirk en Louis…

40-45 de Musical is te zien in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.40-45.nl

Comments