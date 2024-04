Reflexionarán En El Cico Respecto Al Cuerpo, Conciencia Corporal Y Creatividad, A Partir Del Método Rosen

Enter Your Email to Unlock This Article



Como parte de la 3er edición de Charlas en torno a la creación-investigación del Centro de Investigación Coreográfica (Cico), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se presentará la conferencia: Cuerpo, conciencia corporal y creatividad. Perspectiva del Método Rosen.

María de Lourdes Esperanza Nicolau Benito y Gloria Argüelles de la Torre, terapeutas corporales desde 1989 y fundadoras del Centro Veredas de Educación Corporal y de la Escuela Rosen en México, referirán sobre las diferentes metodologías y modalidades corporales de dicha técnica para que las y los estudiantes del Inbal amplíen su horizonte y les brinden perspectivas sobre su futuro campo profesional.

Esta técnica se enfoca en el movimiento y el contacto, enriqueciendo la experiencia personal y profesional de los participantes; el cuerpo, como principal herramienta de los investigadores de coreografía, no es simplemente una cosa externa, sino la presencia en el mundo, el territorio personal que cada individuo experimenta de manera única, de acuerdo con su biografía y biología.

Las ponentes ofrecen cursos, talleres, seminarios, charlas y encuentros en diversos ámbitos académicos, empresariales, culturales y sociales, con el objetivo de apoyar el desarrollo integral de la persona, el autoconocimiento y el cuidado de la salud.

La charla se realizará el 8 de abril de 2024, de 16:00 a 18:30 h, en el Cico ubicado en Xocongo 1378, Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

