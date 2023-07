Realizan Segundo Recorrido Disidente Por La Muestra Imaginaciones Radicales, Con Drag Yolanda En El MAM

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM) ofreció el segundo recorrido cultural disidente por la exposición Imaginaciones radicales, a cargo de la drag Yolanda, en colaboración con la colectiva Queerme mucho, este viernes 30 de junio.

La asociación civil Queerme mucho, coordinada por Chantal o Chanty, el año pasado ofreció el primer recorrido disidente y ahora, en ocasión de la muestra Imaginaciones radicales, ofreció el segundo recorrido, dijo la jefa de Curaduría del MAM, Brenda Caro.

“Esta visita guiada a cargo de la drag Yolanda, Chanty y la participación especial de un expositor, Lechedevirgen Trimegisto, es una aportación a la educación y/o sensibilización sobre los derechos de las comunidades LGTTTBIQ+. Para nosotros como institución es importante que este recorrido sea dado por estas voces, que usualmente no tienen foro”, agregó.

En su oportunidad, la drag Yolanda manifestó su agrado por tener la oportunidad de estar en un museo, “estructuras gigantescas en las que tenemos que estar muy bien portaditos, y que me hayan invitado a compartir en esta muestra me hace muy feliz. Los museos son lugares púbicos a los que también debe llegar la fiesta y ser tomados por la comunidad y el público en general, sin tanto temor, podemos saltar o bailar, claro con respeto a las normas establecidas y alzar nuestra vos y ser como queramos ser”.

Los tres ejes en los que se estructura la muestra son Desafíos al código, Identidades profanas y Miradas transversales que representan diferentes puntos de vista en los que los artistas muestran su sexualidad, su disidencia.

“Me habían comentado que no existía el desnudo masculino, aquí podemos apreciar cuerpos masculinos tímidos, con posturas suaves, femeninas, acá no vemos los cuerpos guerreros con flechas o espadas, los vemos posando de manera delicada. Considero que nos hace falta mucho por hacer y tomar espacios públicos desde esta mirada disidente en los que nos sintamos seguras y seguros; en lo personal me siento más fuerte como Yolanda que como Raúl”, dijo la drag, mientras los guías se mantenían en constante diálogo e interacción con los visitantes que reflexionaban sobre las piezas que encontraban más atractivas.

Chantal recomendó visitar al menos dos veces la exposición porque existen tantas propuestas interesantes que no basta con una sola vuelta, “podrán sorprenderse con los hallazgos de cada visita”, aseguró.

Lechedevirgen Trimegisto, a través de la propuesta Adiós al clóset, externó: “Se espera que en determinado momento pasemos por este ritual de salir del clóset, como si fuera algo orgánico y que tiene que ocurrir a todas las personas que no sean heterosexuales, en mi opinión debemos construir otro tipo de narrativas en las que podamos prescindir de esta figura. En mi propuesta destruyo el clóset para que no tengamos que pasar más por este momento en el que tenemos que explicar nuestra vida a otros e ir construyendo otras narrativas”.

Sobre la serie de fotografías Cantos de no binaries, dijo que es un homenaje a las identidades no binarias. “El concepto humano es un discurso colonial conectado con un binarismo del género. Y considero que nosotros no encajamos con este concepto, porque estamos incluidos en los conceptos de lo extraño, diferente, extraterrestre, pervertido, demoniaco”.

