El Libro Senderos De Vida Reúne Más De 100 Imágenes De Cuatro Décadas De Trayectoria De La Fotógrafa Flor Garduño

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentan la obra editorial Flor Garduño. Senderos de vida, la cual reúne el trabajo de cuatro décadas de la artista mexicana quien desarrolla la poética de la imagen.

En la presentación del libro Flor Garduño. Senderos de vida participarán la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, la escritora Elena Poniatowska, el curador Ery Camara, Alejandro Castellanos y la autora, el lunes 20 de mayo de 2024 a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce. En el volumen, el cual reúne parte de las 114 fotografías expuestas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Preámbulo indica que Senderos de vida trae a luz una selección de imágenes que provienen, por un lado, de las tomadas por la artista en los últimos seis años y, por otro, de una variedad de negativos que la fotógrafa había mantenido guardado en su archivo durante décadas.

Tereza Siza, en el Prólogo, vierte que “Las imágenes de Flor Garduño componen narraciones con significado oculto que, al mismo tiempo que nos atraen con un vago escalofrío (de belleza o de penumbra, de misterio y de ocultamiento), nos retienen por la urgencia de desciframiento. Son historias fluctuantes que nos desafían a salir de la seducción inmediata para resolverlas por medio de su carga de signos culturales”.

El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, José de Santiago Silva comparte que “Ciertamente el discurso fotográfico de Flor no es fácil; por supuesto que seduce por su refinamiento técnico, el equilibrio de su composición, el magistral manejo de la luz, pero su hálito creativo va más allá y exige procesos de pensamiento complejo. Hay quienes ven en él asociaciones libres de corte surrealista, pero en realidad se trata de un lenguaje cuyos signos y símbolos se integran para renovar la experiencia humana, la creación y lo eterno”.

Con los artículos de Tereza Siza, Graciela De Oliveira, José de Santiago Silva, Mario Botta, Guido Magnaguagno, Emma Cecilia García Krinsky, José María Espinasa y Sandra Cisneros, el volumen establece una comunicación con las seis temáticas de las imágenes: El camino del ayer, Ritualidades, Construcción del instante, Paisajes construidos, Tiempo suspendido, y El cuerpo y la magia.

Entre los reconocimientos recibidos por Flor Garduño destaca el Premio Internacional de Fotografía del Centro de la Imagen de México en 1996; en 2012 recibió la Medalla al Mérito Fotográfico del Centro Nacional de las Artes de México. Su obra ha sido exhibida en museos y galerías de todo el mundo: el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, el Museo de Arte de São Paulo, la Maison Européenne de la Photographie en París, y el Centro de la Imagen en México, entre otros.

La muestra Flor Garduño. Senderos de vida está abierta al público hasta el 2 de junio, en las Salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo del Museo del Palacio de Bellas Artes, en un horario de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo.

