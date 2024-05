Panorámica Del Munae Tras Los Hallazgos De Una Investigación, Tema Del Conversatorio En El Recinto Del Inbal

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco del Día Internacional de los Museos 2024, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) ha organizado el conversatorio Panorámica del Munae tras los hallazgos de una investigación, basado en el trabajo Un museo de fina estampa. Desafíos y prospectivas en la gestión del Museo Nacional de la Estampa. Ciudad de México, 1986-2023, tesis de maestría de Maribel Cabrera García.

El evento se llevará a cabo en el Munae el 16 de mayo a las 18:30 h, y estará a cargo de la autora Maribel Cabrera, acompañada de Raúl del Olmo Tavera, quienes ofrecerán una revisión histórica del museo y su colección, además de dialogar sobre la relevancia social, artística e institucional del recinto, su transformación y devenir hacia el siglo XXI.

Maribel Cabrera García es maestra en Estudios y Prácticas Museales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (Encrym) del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y licenciada en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con especialización en gestión cultural. Sus líneas de trabajo transitan entre la museología, la gestión cultural, la docencia y la práctica artística.

Como gestora ha coordinado las actividades artísticas de diversos recintos culturales; en el campo de la museología ha participado en el diseño, curaduría y montaje de exposiciones; y como ponente y organizadora ha estado presente en diversos coloquios, simposios y foros académicos Actualmente es docente, tutora e investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, adscrita a la Academia de Artes Plásticas.

En tanto, Raúl del Olmo Tavera es licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y maestro en Museología por la Encrym, donde actualmente es docente e investigador de la Maestría en Estudios y Prácticas Museales y de la Especialidad en Museografía, siendo parte de la línea de investigación de procesos y recursos museográficos.

Su trabajo museográfico se ha desarrollado en diversos espacios de la Ciudad de México y en el interior del país, atendiendo temáticas muy diversas. Mientras que, como artista plástico, explora y trabaja en el devenir de los tratados herméticos y alquimistas sobre los lenguajes visuales generados tras la Revolución Industrial en el arte moderno, así como su permanencia simbólica en la vida secular contemporánea. Su trabajo artístico se ha mostrado en exposiciones colectivas e individuales, nacionales y extranjeras; y ha participado en diseño de arte y producción para cine y televisión.

Las personas que deseen participar en el conversatorio y presentación del trabajo de investigación podrán obtener más información en munae.comunicacion@inba.gob.mx. La actividad es gratuita. El recinto se localiza en avenida Hidalgo 39, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

