El Museo De Arte Moderno Realizará La Charla Abraham Ángel. Una Mirada Desde La Diversidad

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) realizará el conversatorio Abraham Ángel. Una mirada desde la diversidad, en el cual se analizará la presencia y obra de este artista y su contexto, desde una perspectiva de género y de la diversidad sexual, con la participación de Daniel Garza Usabiaga y Ernesto Reséndiz Oikión.

Esta actividad se lleva a cabo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y en el centenario de la muerte de Abraham Ángel, cuya obra se exhibe en el MAM bajo el título Abraham Ángel: entre el asombro y la seducción, exposición que hace una revisión de la obra del artista cuya muerte repentina, a los 19 años, hizo de su figura una leyenda en el circuito artístico y cultural en las primeras décadas del siglo XX.

“Nos estamos acercando a un hombre moreno, de provincia y que además tenía una identidad queer”, explica Carlos Segoviano, quien fungirá como moderador del conversatorio.

“Esta exposición de Abraham Ángel nos permite no solo volver a ver su obra, sino también nos habla de la resistencia creativa que presentó la comunidad LGBT en los años veinte del siglo pasado, lo cual nos parece relevante para la visibilidad que ha obtenido la comunidad”, agregó Segoviano.

Daniel Garza Usabiaga, reconocido curador de arte moderno, y Ernesto Reséndiz Oikión, especialista en la literatura lésbico-gay, hablarán en la primera parte del conversatorio de la relación de Abraham Ángel con la literatura y las artes, qué escribió y pintó el artista y también qué se pintó y se escribió sobre él; en la segunda parte se abordarán los personajes de la comunidad LGBT cercanos a Abraham Ángel y, por último, la perspectiva de género en el arte. La charla tendrá lugar a las 16:00 h en el área del Redondel del MAM, con entrada libre.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.