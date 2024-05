El Flamenco Experimental Llega Al Teatro De La Danza Guillermina Bravo Con La Pieza Extinción

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La agrupación Érika Suárez Cía. de Danza mostrará su montaje Extinción en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, dentro de la temporada Encuentro Movimientos transversales, presentada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza.

Esta pieza escénica conjuga el movimiento depurado y expresivo de la danza contemporánea con la belleza del flamenco experimental para reflexionar en torno a la naturaleza inevitable del cambio y al ciclo de vida-muerte que atraviesa y define la existencia de los seres vivientes. La bailaora y coreógrafa Érika Suárez dirige a la agrupación proveniente de Veracruz en las presentaciones de este montaje del jueves 23 al domingo 26 de mayo.

“El ser humano, tanto individual como colectivamente, atraviesa ciclos en su existencia que comienzan y se cierran, y que necesitan extinguirse para permitir la renovación. Como persona, me encontré en uno de esos momentos de extinción, donde era necesario dejar ir para poder avanzar”, reflexiona Suárez.

Con coreografía de Érika Suárez y Mijaíl Rojas, Extinción, según explican sus creadores, “es una obra que invita al espectador a ejercer una reflexión sensorial, a partir de una propuesta escénica donde conviven armónica y audazmente lo tradicional y lo contemporáneo”.

Asimismo, también señalan que este montaje llega en un momento crucial para la compañía, la cual está cumpliendo 25 años de creación dentro del flamenco experimental, ya que plantea justamente una renovación del discurso escénico de la agrupación, en una búsqueda de reinventarse e ir hacia adelante.

Las funciones de Extinción se llevarán a cabo el jueves 23 y viernes 24, a las 20:00 h; sábado 25, a las 19:00 y domingo 26 de mayo, a las 18:00 h.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.